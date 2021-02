Gelas­sen­heit und Lebens­freu­de – gera­de jetzt: Unter die­sem Mot­to fin­det amein Online-Vor­trag mit Acht­sam­keits­leh­re­rin Ant­je Ricken statt. Sie lei­tet Inter­es­sier­te dazu an, sich der eige­nen Quel­len für Gelas­sen­heit und Lebens­freu­de bewusst zu wer­den, sie anzu­zap­fen und zu stär­ken. Der Abend ist gedacht als eine klei­ne Aus­zeit, die hel­fen will, inner­lich ruhi­ger zu wer­den, den All­tag anders wahr­zu­neh­men und anzu­ge­hen. Der kosten­lo­se Vor­trag mit Refle­xio­nen und klei­nen Übun­gen, die die Teil­neh­men­den direkt in ihren All­tag mit­neh­men kön­nen, endet um 20.30 Uhr. Im Anschluss besteht bis 21 Uhr die Mög­lich­keit für Rück­fra­gen. Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und die Pra­xis für Acht­sam­keit und Heil­kunst in Eckers­dorf. Der Link zu der Ver­an­stal­tung ist zu fin­den unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de in der Pro­gramm­spar­te Acht­sam­keit und Spiritualität.