Am 13. März kön­nen zukünf­ti­ge Schü­le­rin­nen, Schü­ler und Eltern die Mont­esso­ri-Schu­le Bam­berg bequem von zu Hau­se ken­nen­ler­nen. Von 10:00 bis 16:00 Uhr sind unse­re digi­ta­len Klas­sen­zim­mer in „Mon­techu­setts“ für alle Inter­es­sier­ten geöff­net. Der spie­le­ri­sche Zugang zu den Infor­ma­tio­nen mit der 2D-Spie­le­ober­flä­che „Mon­techu­setts“ bie­tet umfang­rei­che Infor­ma­tio­nen, die Mög­lich­keit zum inten­si­ven und rein digi­ta­len Aus­tausch mit Besu­chern, den Lehr­kräf­ten und ande­ren Ein­rich­tun­gen der Schu­le sowie Unter­hal­tung. Nach­dem man sich einen Namen und einen Ava­tar (sein vir­tu­el­les Erschei­nungs­bild) aus­ge­sucht hat, geht es auf Erkun­dungs­tour. Eltern­bei­rä­te und Vor­stand infor­mie­ren über den Auf­bau und die Struk­tu­ren unse­rer Schu­le in pri­va­ter Trä­ger­schaft. Im vir­tu­el­len Schul­ge­bäu­de wird dann die Mont­esso­ri-Päd­ago­gik von Lehr­kräf­ten, Schü­le­rin­nen und Schü­lern erklärt. Zahl­rei­che klei­ne Video-Clips visua­li­sie­ren das Arbei­ten und das Leben an der Mont­esso­ri-Schu­le in Bamberg.

Erle­ben Sie die Sekun­dar­stu­fe der Mont­esso­ri-Schu­le Bam­berg live, – ganz bequem – wo auch immer Sie uns zuschau­en. Wir freu­en uns auf Sie!

Alle Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie auf­be­rei­tet auf unse­rer Info­tag-Home­page: info​tag​.mont​esso​rib​am​berg​.de