Das Gärt­nern in der Stadt und der Eigen­an­bau von Gemü­se erfreu­en sich wach­sen­der Beliebt­heit. Immer wie­der kom­men Per­so­nen und Initiativen…

Stadt Bam­berg will histo­ri­sche Gär­ten wie­der­be­le­ben: Unge­nutz­te Grün­flä­chen gesucht

Zum 12. Mal in Fol­ge auf Platz 1 der Spie­gel-Best­sel­ler­li­ste Dr. Bern­hard Som­mer­feldt, der nie ein Medi­zin­stu­di­um been­det hat­te und…

Stadt Bam­berg ver­teilt in die­ser Woche Infor­ma­tio­nen zum Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren an Betrof­fe­ne Jetzt oder nie, lau­tet die Devi­se, wenn es um…

Die Fach­aka­de­mie für Sozi­al­päd­ago­gik und die Fach­schu­le für Hei­ler­zie­hungs­pfle­ge/-hil­fe der bfz Schu­len in Bam­berg ver­an­stal­ten am Mitt­woch, den 10. März…

Digi­ta­ler Info­abend am bfz-Schul­zen­trum in Bam­berg

Straf­ver­fah­ren am Land­ge­richt Bam­berg in der 7. und 8. Kalen­der­wo­che 2021

I. In der 7. Kalen­der­wo­che 2021 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt: Das Straf­ver­fah­ren gegen den…