Es ist eines der Spie­le, für das ein Pro­fi­hand­bal­ler Woche für Woche und Tag für Tag hart trai­niert. Eine unter nor­ma­len Umstän­den aus­ver­kauf­te Hal­le und zwei Fan-Lager, die ihre Mann­schaf­ten lei­den­schaft­lich von den Rän­gen anfeu­ern. Ein Spiel, dass wie der Volks­mund sagt, sei­ne eige­nen Geset­ze hat. Eine sol­che Par­tie haben die Erlan­ger Bun­des­li­ga­hand­bal­ler am mor­gi­gen Don­ners­tag vor der Brust, wenn der HCE-Tross die Rei­se ins knapp 80 Kilo­me­ter ent­fern­te Coburg zum Fran­ken­der­by antritt. Auch wenn die Atmo­sphä­re auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und der damit ver­bun­de­nen Gei­ster­ku­lis­se eine ande­re sein wird als gewohnt: Micha­el Haaß und sein Team haben sich vor­ge­nom­men an ihre zuletzt star­ke Lei­stung aus dem Spiel gegen die Füch­se Ber­lin anzu­knüp­fen, um sich die näch­sten bei­den Punk­te zu sichern. Anpfiff in der HUK Coburg Are­na ist um 19 Uhr. SKY Sport 5 HD über­trägt die Par­tie des 19. Spiel­tags ab 18:30 Uhr live.

Nach dem gelun­gen Pflicht­spiel­auf­takt am ver­gan­ge­nen Sams­tag gegen das Top-Team aus Ber­lin reist der HC Erlan­gen mit brei­ter Brust zu sei­nem frän­ki­schen Nach­barn nach Coburg. HC-Trai­ner Micha­el Haaß, der selbst schon zwei Mal in den Genuss kam, im HCE-Tri­kot ein Fran­ken­der­by zu spie­len, warnt jedoch ein­drück­lich davor, den HSC zu unter­schät­zen: „Das Spiel gegen Coburg steht natür­lich in einem kras­sen Gegen­satz zum letz­ten Spiel gegen die Füch­se. Wir sind glau­be ich schon der Favo­rit, was mei­ner Mei­nung nach aber auch sehr gefähr­lich ist. Ich hal­te Coburg gera­de nach der Pau­se für stär­ker, als dass die der­zei­ti­ge Tabel­len­si­tua­ti­on aus­sagt. Sie haben vor Kur­zem einen Aus­wärts­sieg beim TVB Stutt­gart gefei­ert und sind durch die Rück­kehr von Andre­as Schrö­der wie­der stär­ker auf­ge­stellt. Wir wer­den nicht den Feh­ler machen und unse­ren Geg­ner unterschätzen“.

Der HSC 2000 konn­te in sei­nem ersten Spiel nach der Win­ter­pau­se aus­wärts beim TVB Stutt­gart über­zeug­ten. Das Team von Alo­is Mraz gewann in der Fer­ne ein­drucks­voll mit 29:23 und sicher­te sich damit die Zäh­ler vier und fünf. Im zwei­ten Spiel des Jah­res muss­te der HSC jedoch einen her­ben Rück­schlag im Kampf um den Klas­sen­er­halt hin­neh­men. Beim direk­ten Kon­kur­ren­ten HBW Balin­gen-Weil­stet­ten ver­lo­ren die Ober­fran­ken mit 34:26. Mit ins­ge­samt 2 Sie­gen, einem Unent­schie­den und 14 Nie­der­la­gen ran­giert der Nach­bar aus Coburg der­zeit auf dem letz­ten Tabellenplatz.

Blickt man in die Ver­gan­gen­heit zurück, lässt sich fest­stel­len, dass die Bilanz zwi­schen bei­den Mann­schaf­ten aus­ge­gli­chen ist. In der „stärk­sten Liga der Welt“ duel­lier­ten sich bei­de Mann­schaft erst zwei Mal. Dabei ging die jewei­li­ge Heim-Mann­schaft immer als Sie­ger vom Platz. In der Vor­be­rei­tung nutz­ten bei­de Teams die geo­gra­fi­sche Nähe, um sich mit einem Test­spiel auf die Sai­son 20/21 vor­zu­be­rei­ten. Die­ses konn­te der HCE mit 31:30 knapp für sich entscheiden.

Doch egal wie das Spiel am kom­men­den Don­ners­tag aus­ge­hen wird, schon jetzt ist sicher, dass das Auf­ein­an­der­tref­fen der bei­den frän­ki­schen Riva­len in die Geschichts­bü­cher ein­ge­hen wird. Denn noch nie­mals zuvor stan­den sich bei­de Teams in einem Pflicht­spiel vor lee­ren Rän­gen gegen­über. „Bei einem Der­by ohne Zuschau­er blu­tet einem natür­lich das Hand­ball-Herz. Trotz­dem ist und bleibt es ein Der­by, das man nur mit der rich­ti­gen Ein­stel­lung gewin­nen kann. Ich bin aber davon über­zeugt, dass unser Team sich gegen­sei­tig pushen und in Der­by-Stim­mung brin­gen wird. Auf uns war­tet ein hei­ßer Tanz, aber wir wer­den bereit sein.“ sagt René Sel­ke, Geschäfts­füh­rer des HC Erlan­gen vor dem Frankenderby.

Der Deut­sche Hand­ball-Bund schickt mit Colin Hart­mann und Ste­fan Schnei­der zwei Unpar­tei­ische aus sei­nem Eli­te­ka­der zum Fran­ken­der­by. Die bei­den erfah­re­ne­ren Schieds­rich­ter wer­den die Par­tie zwi­schen dem HSC 2000 Coburg und dem HC Erlan­gen um 19 Uhr anpfei­fen. SKY Sport 5 HD über­trägt die Par­tie des 19. Spiel­tags ab 18:30 Uhr live.