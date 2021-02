MARKT­RED­WITZ, LRK WUN­SIE­DEL. Einen Anhän­ger, der auf einer Bau­stel­le des Kli­ni­kums Markt­red­witz abge­stellt war, ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter wäh­rend der ver­gan­ge­nen zwei Mona­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Am Diens­tag­nach­mit­tag stell­te der Mit­ar­bei­ter einer Bau­fir­ma das Feh­len des Anhän­gers der Mar­ke „Saris“, mit dem amt­li­chen Kenn­zei­chen „K‑EM 1700“, fest. Die unbe­kann­ten Täter hat­ten in der Zeit zwi­schen dem 9. Dezem­ber 2020 und 16. Febru­ar 2021 zuge­schla­gen. Auf dem Anhän­ger, mit der seit­li­chen Fir­men­auf­schrift „empower“, der wäh­rend eines wit­te­rungs­be­ding­te Bau­stopps in der Stra­ße „Schil­ler­hain“ abge­stellt war, befan­den sich zudem diver­se Werk­zeu­ge. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich daher auf ins­ge­samt etwa 15.000 Euro. Nach ersten Erkennt­nis­sen war zum Abtrans­port des Anhän­gers ledig­lich ein Fahr­zeug mit Anhän­ger­kupp­lung nötig gewe­sen. Das Fach­kom­mis­sa­ri­at der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Zeu­gen, die wäh­rend des Tat­zeit­raums ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Stra­ße „Schil­ler­hain“ bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zu melden.