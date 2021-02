Die Stadt Bay­reuth warnt ein­dring­lich vor dem Eis­lau­fen auf dem Röh­ren­see, aber auch auf allen ande­ren Seen und Gewäs­sern in Stadt und Landkreis.

Trotz der tie­fen Tem­pe­ra­tu­ren der ver­gan­ge­nen Tage ist die Eis­decke auf den Seen und Gewäs­sern in und um Bay­reuth nicht sta­bil. Das Betre­ten der Eis­flä­chen ist daher ver­bo­ten. Das schö­ne Wet­ter der ver­gan­ge­nen Tage hat vie­le Bay­reu­ther dazu bewo­gen auf den Seen Schlitt­schuh zu lau­fen. Ent­spre­chen­de Warn­schil­der, die ein Betre­ten der Eis­flä­che ver­bie­ten, wur­den lei­der viel­fach ignoriert.

Die Eis­flä­che des Röh­ren­sees wird täg­lich durch Mit­ar­bei­ter des Sport­am­tes auf die ent­spre­chen­de Dicke über­prüft. Das Eis ist nicht so sta­bil, dass Schlitt­schuh­lauf mög­lich ist. Es besteht viel­mehr die gro­ße Gefahr, im Eis ein­zu­bre­chen. Daher appel­liert die Stadt­ver­wal­tung an die Bevöl­ke­rung, die War­nun­gen ernst zu neh­men. Wer auf zu dün­nem Eis ein­bricht, begibt sich in Lebens­ge­fahr. Der Röh­ren­see ist daher mit Flat­ter­band abge­sperrt, ent­spre­chen­de Schil­der „Betre­ten der Eis­flä­che ver­bo­ten!“ sind ange­bracht. Die Feu­er­wehr wird zusätz­lich regel­mä­ßig den Röh­ren­see kon­trol­lie­ren. Die Stadt Bay­reuth bit­tet drin­gend dar­um, die Sper­run­gen und Warn­hin­wei­se spe­zi­ell am Röh­ren­see zu beachten.