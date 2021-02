Am Don­ners­tag, 25.02.2021, fin­det abends um 18:30 Uhr in der Laim­bach­tal­hal­le eine öffent­li­che Sit­zung des Gemein­de­ra­tes Ger­ach statt. Es ergeht…

Am Mitt­woch, 24.02.2021, fin­det abends um 17:30 Uhr im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses Recken­dorf eine öffent­li­che Sit­zung des Bau- und Umweltausschusses…

Am Don­ners­tag, 25.02.2021, fin­det abends um 18:00 Uhr im gro­ßer Saal OG, Sport­heim eine öffent­li­che Sit­zung des Gemein­de­ra­tes Lau­ter statt.…

Coro­na-Virus: 19.213 Imp­fun­gen durch­ge­führt In der zurück­lie­gen­den Woche (Kalen­der­wo­che 6) wur­den in der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt insgesamt…

Einst bei­na­he aus­ge­rot­tet, ist der Biber heu­te streng geschützt und seit dem Jahr 2004 auch in Erlan­gen wie­der hei­misch. Derzeit…

Land­rats­amt Kulm­bach infor­miert: Weg­wei­ser der psy­cho­so­zia­len Ange­bo­te und Ein­rich­tun­gen in der Regi­on Bayreuth/​Kulmbach

Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le auch an die­sem Wochen­en­de geöff­net

Sowohl am Sams­tag als auch am Sonn­tag besteht die Mög­lich­keit, sich in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr testen…