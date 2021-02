Eine schö­ne Nach­richt in schwie­ri­gen Zei­ten: Der Her­zens­wunsch-Kran­ken­wa­gen des Mal­te­ser Hilfs­dien­stes in der Diö­ze­san­ge­schäfts­stel­le Bam­berg (DGS) hat von den Orga­ni­sa­to­ren des all­jähr­li­chen Advents­ba­sars in Unter­lein­lei­ter (Land­kreis Forch­heim) eine Spen­de über 1100 Euro erhal­ten. Und das, obwohl die tra­di­tio­nel­le Ver­an­stal­tung dies­mal Coro­na-bedingt gar nicht statt­fin­den konnte.

Advents­ba­sar-Initia­to­rin Mar­got Böhm aus Unter­lein­lei­ter über­reich­te am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag dem Mal­te­ser-Diö­ze­san­re­fe­ren­ten für Not­fall­vor­sor­ge, Chri­sti­an Mey­er, die groß­zü­gi­ge Spen­de vor dem Her­zens­wunsch-Wagen. Mar­got Böhm orga­ni­siert seit 35 Jah­ren den vor­weih­nacht­li­chen Ver­kauf für einen guten Zweck. Auf dem Basar in der Frän­ki­schen Schweiz wer­den unter ande­rem Holz­de­ko­ra­ti­ons­ar­ti­kel, Bastel­wa­re, selbst­ge­strick­ten Woll­socken sowie selbst­ge­bun­de­ne Advents­krän­ze angeboten.

Doch der Advents­ba­sar 2020 wur­de – wir vie­le ande­re Ver­an­stal­tun­gen auch – Opfer der Coro­na-Pan­de­mie und konn­te nicht in der gewohn­ten Wei­se durch­ge­führt wer­den. Mar­got Böhm und ihr Team ent­schlos­sen sich, anstel­le des Basars einen Ver­kaufs­tisch in der katho­li­schen Kir­che Unter­lein­lei­ter auf­zu­bau­en und dort die Waren zu ver­kau­fen. Alwin Geb­hardt, Ver­triebs­lei­ter Sozia­le Dien­ste beim Mal­te­ser Hilfs­dienst, mach­te den Basar-Orga­ni­sa­to­ren den Vor­schlag, den Erlös doch dem Her­zens­wunsch-Kran­ken­wa­gen zu spen­den. Böhm & Co lie­ßen sich von der guten Sache über­zeu­gen, wofür die Mal­te­ser herz­lich danken.

Das Pro­jekt „Her­zens­wunsch-Kran­ken­wa­gen“ des Mal­te­ser Hilfs­dien­stes e.V. ist äußerst beliebt. Schwer­kran­ken Men­schen wird dabei ein letz­ter Wunsch erfüllt wie etwa der Besuch eines Aus­flugs­ziels oder Konzerts.