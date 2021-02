Kulm­bach, 16.02.2021: Ab März geht die Schu­lungs­rei­he „Fit fürs Ehren­amt” des Koor­di­nie­rungs­zen­trums Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment (KoBE) des Land­krei­ses Kulm­bach mit inter­es­san­ten Kurs­an­ge­bo­ten rund um das The­ma Ehren­amt in die näch­ste Run­de – dies­mal zunächst aus­schließ­lich im Online-For­mat. Die Teil­nah­me an den Fort­bil­dungs­an­ge­bo­ten ist kosten­frei. Um vor­he­ri­ge Anmel­dung wird gebeten.

Auf­takt ist am Mon­tag, 1. März 2021 mit dem hoch­ak­tu­el­len The­ma “Ver­eins­all­tag in Coro­na-Zei­ten”. Im Online-Semi­nar, das um 18.30 Uhr beginnt, wird Rechts­an­walt und Ver­eins­be­ra­ter Mar­kus Lay­mann zunächst auf die aktu­ell gel­ten­den Vor­schrif­ten ein­ge­hen und pra­xis­na­he Tipps zur Gestal­tung des Ver­eins­le­ben geben. Im Mit­tel­punkt steht auch die Fra­ge, in wel­cher Form Mit­glie­der­ver­samm­lun­gen und Vor­stands­wah­len durch­führ­bar sind und wie finan­zi­el­le Bela­stun­gen für Ver­ei­ne abge­mil­dert wer­den können.

Einen Über­blick über noch fol­gen­de Kurs­an­ge­bo­te gibt es unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​e​n​g​a​g​i​ert.

Dort ist auch die Online-Anmel­dung zum jeweils näch­sten Kurs mög­lich – oder tele­fo­nisch beim Koor­di­nie­rungs­zen­trum Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment (KoBE) am Land­rats­amt Kulm­bach – Tel. 09221/707–150.