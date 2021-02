Vor dem unbe­dach­ten Betre­ten der Eis­flä­chen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth warnt die Was­ser­wacht des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth. Die zu…

Bay­reu­ther Was­ser­wacht warnt: Eis­flä­chen in Bay­reuth und der Regi­on nicht betre­ten! Lebens­ge­fahr!

Meh­re­re Ver­letz­te bei Brand in Mehr­fa­mi­li­en­haus in Tro­gen

TRO­GEN, LKR. HOF. Sie­ben Per­so­nen erlit­ten am frü­hen Diens­tag­mor­gen beim Brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in Tro­gen Rauch­gas­ver­gif­tun­gen. Der Sach­scha­den beträgt…