Der Auf­sichts­rat der VR Bank Ober­fran­ken Mit­te eG hat Dr. Mar­kus Schap­pert zum 1. Janu­ar 2022 als Mit­glied des Vor­stands beru­fen. Dr. Schap­pert wird als Markt­vor­stand die Ver­ant­wor­tungs­be­rei­che von Ste­phan Ring­wald über­neh­men, der im kom­men­den Jahr plan­mä­ßig in den Ruhe­stand tritt.

Der gebür­ti­ge Bay­reu­ther Schap­pert (47) ist gegen­wär­tig in einem vier­köp­fi­gen Vor­stand der VR Bank Bay­reuth Hof eG für die Berei­che Fir­men­kun­den­be­ra­tung, Pri­va­te Ban­king, Tre­a­su­ry und Marketing/​Öffentlichkeitsarbeit ver­ant­wort­lich. Er gestal­te­te in den ver­gan­ge­nen Jah­ren die Ent­ste­hung der der­zeit größ­ten Genos­sen­schafts­bank Ober­fran­kens mit und hat ver­schie­de­ne Man­da­te in den Gre­mi­en des genos­sen­schaft­li­chen Finanz­ver­bunds sowie regio­na­len Initia­ti­ven inne. Dar­über hin­aus enga­giert er sich ehren­amt­lich als Vor­stands­vor­sit­zen­der der „Bür­ger­stif­tung Bay­reuth Stadt und Land“. Sei­ne Kar­rie­re begann er mit einer Aus­bil­dung zum Bank­kauf­mann bei der VR Bank Bay­reuth eG, zu der er im Jahr 2008 nach einem Stu­di­um der Betriebs­wirt­schafts­leh­re an der Uni­ver­si­tät Regens­burg, einer Tätig­keit als Pro­jekt­lei­ter bei einer auf Finanz­dienst­lei­ster spe­zia­li­sier­ten Unter­neh­mens­be­ra­tung in Mün­chen sowie einer Pro­mo­ti­on an der Uni­ver­si­tät Basel zurück­ge­kehrt war.

Frank Görl, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der VR Bank Bay­reuth-Hof eG:

„Dr. Mar­kus Schap­pert wur­de im Jahr 2013 bei der dama­li­gen VR Bank Bay­reuth eG zum Vor­stand beru­fen. Hier über­nahm er erfolg­reich die

Res­sorts der Fir­men- und Pri­vat­kun­den­be­treu­ung sowie die Öffent­lich­keits­ar­beit und den Han­del. Seit der Fusi­on mit der VR Bank Hof eG im Jah­re 2017 hat Herr Dr. Schap­pert wesent­lich dazu bei­getra­gen, dass sich die VR Bank Bay­reuth-Hof eG als star­ke Regio­nal­bank in Nord­bay­ern und im Vogt­land posi­tio­nie­ren konn­te. Das zeigt sich nicht nur am gestie­ge­nen Geschäfts­vo­lu­men, son­dern auch an den Aus­zeich­nun­gen, die unse­re Fir­men­kun­den­be­ra­tung und das Pri­va­te Ban­king in unab­hän­gi­gen Tests mehr­fach errin­gen konn­ten. Wir haben Herrn Dr. Schap­pert als über­zeu­gen­den Vor­stand schät­zen gelernt und bedau­ern sei­nen Ent­schluss. Die VR Bank Ober­fran­ken Mit­te gewinnt ein sehr erfah­re­nes und ver­sier­tes Vor­stands­mit­glied hin­zu. Der Auf­sichts­rat dankt Herrn Dr. Schap­pert und wünscht ihm für sei­ne zukünf­ti­gen Auf­ga­ben und sei­ne wei­te­re Zukunft alles Gute sowie gutes Gelin­gen in all sei­nen zukünf­ti­gen Entscheidungen.“

Dr. Mar­kus Schappert:

„Ich ken­ne die VR Bank Ober­fran­ken Mit­te eG und die dor­ti­gen Ent­schei­dungs­trä­ger seit vie­len Jah­ren, in denen eine gro­ße gegen­sei­ti­ge Wert­schät­zung ent­stan­den ist. Ich freue mich dar­auf, ab dem kom­men­den Jahr als gebür­ti­ger Ober­fran­ke die Zukunft die­ses Hau­ses in einer

span­nen­den Zukunfts­re­gi­on mit­zu­ge­stal­ten. Ich dan­ke auch dem Auf­sichts­rat der VR Bank Bay­reuth-Hof eG für die kon­struk­ti­ven Gesprä­che, die mir den Weg dort­hin frei­ge­macht haben, sowie all meinen

bis­he­ri­gen Weg­be­glei­ter-/in­nen, denen ich das Beste für die Zukunft wünsche.“