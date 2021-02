Vom Bier­ge­nuss über Moun­tain-Biken bis hin zum Stand-Up-Paddling

Neun The­men und 15 Ter­mi­ne – die belieb­ten Erleb­nis­tou­ren der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain∙Jura wer­den auch 2021 ange­bo­ten. Beson­de­re Land­schafts­er­leb­nis­se – wie Staf­fel­berg oder Klein­zie­gen­fel­der Tal – wer­den bei den geführ­ten Tou­ren kom­bi­niert mit kul­tu­rel­len Beson­der­hei­ten und frän­ki­schem Genuss.

Ein­hei­mi­sche und Exper­ten zei­gen und erzäh­len, öff­nen Türen und füh­ren in ver­steck­te Win­kel: Zu Fuß, auf dem Stand-Up-Padd­le oder mit dem Rad. So viel­sei­tig wie die Regi­on, so viel­sei­tig sind auch die Tou­ren: Bekann­tes, wie das „Pick­nick mit dem Wan­der­schä­fer“ oder das Bier­ta­sting mit mehr­gän­gi­gem Menü, ste­hen dabei eben­so auf dem Pro­gramm, wie neu zusam­men­ge­stell­te Tou­ren. Natür­lich fin­den die Tou­ren stets unter Berück­sich­ti­gung der zum jewei­li­gen Zeit­punkt gel­ten­den Coro­na-Rege­lun­gen statt.

Alle Ter­mi­ne für die Erleb­nis­tou­ren im Überblick

27. März 2021: Bier – Geschich­ten und Genuss

17. April 2021: Auf den Spu­ren der Kelten

22. Mai 2021: MTB – Über Stock & Stein am Obermain

29. Mai 2021: Weis­main – Jura­städt­chen mit Naturkulisse

3. Juni 2021: Auf dem Was­ser ste­hend die Natur erleben

12. Juni 2021: Auf den Spu­ren der Kelten

26. Juni 2021: Pick­nick mit dem Wanderschäfer

10. Juli 2021: MTB – Über Stock & Stein am Obermain

17. Juli 2021: Pick­nick mit dem Wanderschäfer

4. Sep­tem­ber 2021: Alte Was­ser­stra­ßen neu erlebt

25. Sep­tem­ber 2021: MTB – Über Stock & Stein am Obermain

26. Sep­tem­ber 2021: Wild (er) Jura

2. Okto­ber 2021: Ban­zer Berg: Barock und alte Apfelsorten

24. Okto­ber 2021: Kleuk­heim – Geschich­ten & Genuss

5. Novem­ber 2021: Bier – Geschich­ten und Genuss

Los geht es am Sams­tag, 27. März 2021, mit dem Erleb­nis „Bier – Geschich­ten und Genuss“ in der Fuch­sen­müh­le in Hors­dorf. Ab 17.30 Uhr heißt es „Hören, Sehen, Rie­chen, Schmecken!“. Der Alten­kunst­adter Bier­som­me­lier And­rei Stir­ba­ti führt durch die Aro­men­viel­falt bekann­ter und weni­ger bekann­ter Bie­re. Dazu ser­viert die Genuss­bot­schaf­te­rin Adel­gun­de Gagel ein mehr­gän­gi­ges Menü aus regio­na­len Zuta­ten. Lau­ni­ges und Infor­ma­ti­ves rund um die Geschich­te des Bie­res gibt es zwi­schen­durch vom ober­frän­ki­schen Bezirks­hei­mat­pfle­ger und Bier­lieb­ha­ber Prof. Dr. Gün­ter Dippold.

Viel­falt, die Freu­de macht

Auf der Suche nach einem Geschenk für gute Freun­de? Da bie­tet es sich an, doch mal einen Gut­schein für eine Erleb­nis­tour zu ver­schen­ken und Freun­den und Fami­lie ein ganz beson­de­res Erleb­nis zu bescheren!

Anmel­dun­gen sind ab sofort auf der Home­page der Volks­hoch­schu­le des Land­kreis unter www​.vhs​-lif​.de mög­lich. Alle Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen fin­den Inter­es­sen­ten im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für den Land­kreis Lich­ten­fels (www​.kalen​der​.ober​main​-jura​.de) sowie in der dazu­ge­hö­ri­gen Bro­schü­re, die kosten­los bei der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura und den Tou­rist Infor­ma­tio­nen im Land­kreis erhält­lich ist (Kon­takt: heide.​anders@​landkreis-​lichtenfels.​de, Tel.: 09571 / 18–828).