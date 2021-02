Um den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in der Regi­on ein wei­te­res Testan­ge­bot zu machen, hat der Frei­staat Bay­ern beschlos­sen, in die­ser Woche mobi­le Test­strecken in den grenz­na­hen Regio­nen zur Ver­fü­gung zu stellen.

Zusätz­lich zu den Test­mög­lich­kei­ten, die Stadt und Land­kreis Hof anbie­ten (https://​www​.land​kreis​-hof​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​t​e​s​t​m​o​e​g​l​i​c​h​k​e​i​t​en/) besteht für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Hofer Land die Mög­lich­keit, sich in Hof und Schwar­zen­bach an der Saa­le kosten­los mit­tels PCR-Schnell­tests auf das Coro­na-Virus hin testen zu lassen.

Die Testun­gen fin­den an zwei Ter­mi­nen statt:

Mittwoch, den 17. Februar 2021: Ort: Turnhalle der Jean-Paul Grundschule, Breslauer Straße 9 in Schwarzenbach an der Saale Zeit: 8:00 bis 16:00 Uhr

Freitag, den 19. Februar 2021: Ort: HofBad, Oberer Anger 1–4 in Hof Zeit: 8:00 bis 16:00 Uhr

, den 19. Febru­ar 2021:

Die PCR-Tests sind kosten­los und ste­hen allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern von Stadt und Land­kreis Hof zur Ver­fü­gung. Wer sich an einem der bei­den Tage testen las­sen möch­te, muss sich vor­ab online regi­strie­ren. Dies ist ent­we­der über die Web­site https://​coro​na​.cen​to​ge​ne​.com oder mit­tels QR-Code (sie­he unten) mög­lich. Dazu ein­fach den Code scan­nen oder die Web­adres­se ein­ge­ben. Nach der Regi­strie­rung erhal­ten Sie einen per­sön­li­chen Regi­strie­rungs-Code, mit dem Sie zum gewünsch­ten Ter­min an eine der bei­den Test­stel­len gehen können.