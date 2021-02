Das Rat­haus am ZOB schließt am kom­men­den Diens­tag, 16. Febru­ar, bereits um 12 Uhr. Das Team der Stadt­wer­ke Bam­berg ist…

Die Müll­um­la­de­sta­ti­on des Zweck­ver­bands Müll­ver­wer­tung Schwan­dorf in der Wei­her­stra­ße 39 in Bay­reuth hat ab sofort neue Öff­nungs­zei­ten, und zwar Montag…

Land­kreis Lich­ten­fels: Geän­der­te Öff­nungs­zei­ten der Wert­stoff­hö­fe im Land­kreis zum Jah­res­wech­sel

Auf­grund der Fei­er­ta­ge kommt es bei ein­zel­nen Wert­stoff­hö­fen, am Wert­stoff­zen­trum in Lich­ten­fels sowie am Kom­post­platz in Ebens­feld zu ver­än­der­ten Öffnungszeiten.…