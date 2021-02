Woh­nungs­öff­nung – Was­ser im Gebäu­de – Ein­satz für das HLF2

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te auf Anfor­de­rung der Poli­zei die Feu­er­wehr Buben­reuth am 14.02.21 um 12:00 Uhr in die Schön­ba­cher Stra­ße zu einer Woh­nungs­öff­nung. Der Nach­bar mel­de­te, dass sei­ne Wän­de des Rei­hen­hau­ses bereits feucht gewor­den wären und er einen Rohr­bruch in dem leer­ste­hen­den Nach­bar­haus ver­mu­tet. Die Haus­tü­re wur­de mit Hil­fe des Sperr­werk­zeu­ges geöff­net und wie bereits ver­mu­tet lag ein enor­mer Was­ser­scha­den vor. Das Was­ser wel­ches bereits gefro­ren war mach­te das Haus zu einer rei­nen Eis­land­schaft. Der Haus­an­schluss wur­de durch die Feu­er­wehr abge­dreht und die Haus­tü­re wur­de wie­der ver­schlos­sen. Die Ein­satz­stel­le wur­de an die Poli­zei über­ge­ben und die Kräf­te konn­ten einrücken.

Jochen Schu­ster

1. Vor­stand Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Buben­reuth e. V.