In der zurück­lie­gen­den Woche (Kalen­der­wo­che 6) wur­den in der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ins­ge­samt 3.805 Coro­na-Schutz­imp­fun­gen durch­ge­führt. Davon ent­fal­len 1.208 Imp­fun­gen (181 Erstimpfung/1.027 Zweit­imp­fung) an Per­so­nal in Kli­ni­ken in Stadt und Land­kreis. 966 Imp­fun­gen wur­den in Senio­ren­ein­rich­tun­gen, an Ret­tungs­kräf­te und Ärz­te mit COVI­D19-Kon­takt bzw. mobi­le Pfle­ge­dien­ste ver­ab­reicht (595/371). Mit Ter­min wur­den in der ver­gan­ge­nen Woche 1.631 Senio­rin­nen und Senio­ren direkt im Impf­zen­trum in der Sedan­stra­ße geimpft (847/784).

Ins­ge­samt wur­de somit seit Beginn (Kalen­der­wo­che 53/2020) 19.213 Per­so­nen in Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt die Schutz­imp­fung verabreicht.

Die Stadt Erlan­gen betreibt das gemein­sa­me Impf­zen­trum für Erlan­gen (kreis­freie) und den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt. Es befin­det sich in den Räu­men des ehe­ma­li­gen Inter­sport Eisert in Erlan­gen (Nägels­bach-/Sedan­stra­ße). Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.