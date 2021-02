Bro­se Bam­berg ist zum Rück­run­den­auf­takt der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga bei Auf­stei­ger NINERS Chem­nitz zu Gast. Spiel­be­ginn ist am Frei­tag um…

Dop­pel­spiel­tag zum Rück­run­den­auf­takt: Bro­se star­tet in Chem­nitz

Eine lieb gewor­de­ne Tra­di­ti­on der SPD (und vie­ler ande­rer Par­tei­en), der Poli­ti­sche Ascher­mitt­woch, sucht in die­sen pan­de­mie­be­ein­fluss­ten Zei­ten nach neuen…

Bus-Shut­tle zum Impf­zen­trum Bam­berg

Pen­del­ver­kehr an Impf­ta­gen Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb haben sicher­ge­stellt, dass an den Tagen, an denen Impf­ter­mi­ne vergeben…