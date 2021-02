Nach wie vor lei­det auch der Ama­teur­sport unter der Coro­na-Pan­de­mie. Zur Ein­däm­mung des Virus und zur Sen­kung der Inzi­denz ist Mann­schafts­sport immer noch unter­sagt, ledig­lich Indi­vi­du­al­sport ist erlaubt. Jörg Schmal­fuß, Vor­stands­vor­sit­zen­der des FC Ein­tracht Bam­berg, ist grund­sätz­lich davon über­zeugt, dass vie­le Ver­ei­ne “auf­grund der Anstren­gun­gen im Zusam­men­hang mit den Auf­la­gen zum Trai­nings- und Spiel­be­trieb im Herbst 2020 über gute Hygie­nekon­zep­te ver­fü­gen und die­se gern wie­der ein­set­zen wür­den, um auf den Platz zurück­keh­ren zu können.”

Was den FC Ein­tracht Bam­berg betrifft, sieht der stu­dier­te Sport­öko­nom sei­nen Klub gut gerü­stet: “Auch wir haben das Kon­zept in der Schub­la­de, sowohl für den Trai­nings­be­trieb als auch für den Spiel­be­trieb. Wir haben hier im Herbst unter ande­rem ein Online­ticke­ting­sy­stem mit per­so­ni­fi­zier­ter Platz­zu­ord­nung im Sta­di­on geschaf­fen, was wir letzt­end­lich nur zwei­mal ein­set­zen konnten.