Die Pas­si­ons­zeit beginnt in der Stadt­kir­che mit dem Ascher­mitt­wochs­got­tes­dienst des Deka­nats­be­zirks. Musi­ka­lisch erklingt die Pas­si­ons­kan­ta­te ‚Wei­che, Lust und Fröh­lich­keit‘ von Georg Phil­ipp Tele­mann (1681–1767) mit Lau­ra Dem­jan (Sopran) und der Neu­en Nürn­ber­ger Rats­mu­sik auf histo­ri­schen Instru­men­ten erklin­gen. Die musi­ka­li­sche hat Lei­tung KMD Micha­el Dorn, Lit­ur­gie und Pre­digt hat Dekan Jür­gen Hacker. Ab dem 18.02. jeweils don­ners­tags um 17 Uhr lädt die Gemein­de ein zu Pas­si­ons­an­dach­ten zu Per­so­nen in der Pas­si­ons­ge­schich­te. „Die Men­schen, die in der Pas­si­ons­ge­schich­te vor­kom­men, sind uns von ihren Cha­rak­te­ren gar nicht so fern. Es sind Men­schen wie wir – des­halb ist die Bot­schaft der Pas­si­on Chri­sti zeit­los“, hält Dekan Jür­gen Hacker fest. Den Auf­takt dazu macht Pfar­rer Dr. Car­sten Brall am 18.02.: „Es ist uns gera­de in die­ser Pas­si­ons­zeit gut, wenn wir in aller Unge­wiss­heit die­ser Tage Zeit haben, dass wir unse­re Wur­zeln in Blick neh­men. Bei den Pas­si­ons­an­dach­ten sehen wir auf die Anfän­ge unse­res Glau­bens und damit in einen fer­nen Spie­gel. Wir erken­nen uns selbst in längst ver­gan­ge­nen Geschichten.“