Der digi­ta­le Wan­del ist in vol­lem Gan­ge. Die tech­no­lo­gi­schen Ent­wick­lun­gen ver­än­dern die Art, wie wir uns infor­mie­ren, wie wir kommunizieren…

Trend­aus­wer­tung Kon­junk­tur Bam­berg Der Jah­res­wech­sel stand auch für die Wirt­schaft in Stadt und Land­kreis Bam­berg unter schwie­ri­gen Vor­zei­chen. In der…

Land­rats­amt Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung

Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 17. Febru­ar 2021 tele­fo­ni­sche Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Hausumbau?…