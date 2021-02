Der andau­ern­de Distanz­un­ter­richt stellt Schü­le­rin­nen und Schü­ler, aber auch Lehr­kräf­te und Eltern vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Bil­dungs­for­scher sind sich einig, dass vor allem Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die zu Hau­se kei­ne idea­len Bedin­gun­gen für das Online-Ler­nen vor­fin­den, teils gro­ße Defi­zi­te in ihrer schu­li­schen Ent­wick­lung auf­bau­en, wenn Schu­le nicht regel­mä­ßig in Prä­senz statt­fin­den kann.

Für Fami­li­en aus dem Land­kreis Bam­berg orga­ni­sie­ren das Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses und die Volks­hoch­schu­le Bam­berg-Land des­halb für die zwei­te Oster­fe­ri­en­wo­che vom 06.–09. April eine zusätz­li­che Lern­för­de­rung. Maxi­mal sie­ben Schü­le­rin­nen und Schü­ler tref­fen sich dafür in Klein­grup­pen in ihrer gewohn­ten Schu­le. Sofern Wech­sel­un­ter­richt erlaubt ist, ist auch die­ses Ange­bot mög­lich. In ent­spann­ter Atmo­sphä­re sol­len die Schü­le­rin­nen und Schü­ler beim Festi­gen von Lern­in­hal­ten in Deutsch und Mathe­ma­tik unter­stützt wer­den. Dabei kann durch Rück­spra­che mit den Regel­lehr­kräf­ten auf Inhalts­be­rei­che ein­ge­gan­gen wer­den, in denen der Bedarf beson­ders groß ist. Für bedürf­ti­ge Fami­li­en kön­nen die Kurs­ge­büh­ren über Mit­tel aus dem Bil­dungs- und Teil­ha­be­pa­ket über­nom­men werden.

Als Dozie­ren­de für die Lern­för­de­rung ste­hen erfah­re­ne Kurs­lei­te­rin­nen und Kurs­lei­ter der Volks­hoch­schu­le Bam­berg-Land bereit. Durch eine Koope­ra­ti­on mit dem Lehr­stuhl für Grund­schul­päd­ago­gik konn­ten zusätz­lich zahl­rei­che kom­pe­ten­te Lehr­amts­stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bam­berg für die Kur­se gewon­nen werden.

Bereits zum Ende der Som­mer­fe­ri­en 2020 konn­te die­se Art der Lern­för­de­rung an 20 Schu­len im Land­kreis ange­bo­ten wer­den. Die Aus­wer­tung im Nach­gang ergab, dass das Ange­bot nicht nur als sehr hilf­reich emp­fun­den wur­de, son­dern die Teil­nah­me den mei­sten Kin­dern auch Spaß mach­te. Ein wich­ti­ger Aspekt zur Ent­la­stung der Fami­li­en war außer­dem, dass die Lern­grup­pen vor Ort statt­fan­den und damit kei­ne lan­gen Anfahr­ten nötig waren. Marc Güntsch, Rek­tor der Grund- und Mit­tel­schu­le Brei­ten­güß­bach, bringt das Enga­ge­ment der Dozie­ren­den auf den Punkt: „Zuerst war man als Schul­lei­tung natür­lich etwas skep­tisch und dach­te: Wer kommt denn da in unse­re Schu­le? Dann stell­te man fest: Sie kamen, sahen und hal­fen! Freund­lich, unkom­pli­ziert, kom­pe­tent. Am Ende woll­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler und auch die Lehr­kräf­te sie gar nicht mehr gehen lassen.“

Da davon aus­ge­gan­gen wer­den muss, dass die Coro­na-Pan­de­mie noch län­ge­re Zeit ihre Spu­ren in den Lern­bio­gra­fien der Kin­der hin­ter­las­sen wird, soll die Lern­för­de­rung künf­tig drei­mal jähr­lich in den Feri­en ange­bo­ten wer­den. Das Bil­dungs­bü­ro und die VHS Bam­berg-Land arbei­ten an einem Kon­zept für die län­ger­fri­sti­ge Umsetzung.

Für Fami­li­en aus dem Stadt­ge­biet orga­ni­siert das Bil­dungs­bü­ro der Stadt zusam­men mit dem Amt für Inklu­si­on und der VHS Bam­berg Stadt eben­falls ein Ange­bot zur Lern­för­de­rung für Grund­schü­le­rin­nen und ‑schü­ler in der ersten Woche der Oster­fe­ri­en. Die Eltern wer­den Ende Febru­ar über die Grund­schu­len über die Anmel­de­mo­da­li­tä­ten infor­miert. Die Stif­tung der Spar­kas­se Bam­berg unter­stützt die­ses Ange­bot finanziell.

Infor­ma­tio­nen zur Buchung des Ange­bots gibt es im Inter­net unter www​.bil​dungs​re​gi​on​-bam​berg​.de/​l​e​r​n​f​o​e​r​d​e​r​ung.