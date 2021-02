Vor der Län­der­spiel­pau­se war­ten noch die EWE Bas­kets Olden­burg auf medi bay­reuth Bevor es für medi bay­reuth in die wohl­ver­dien­te fast zwei­wö­chi­ge Län­der­spiel­pau­se geht, steht am Sonn­tag (14.02.) das letz­te der drei Spie­le von inner­halb nur fünf Tagen auf dem Pro­gramm. Nach dem Gast­spiel beim Dou­ble-Sie­ger in Ber­lin sind die HEROES OF TOMOR­ROW am Valen­tins­tag um 18:00 Uhr auf eige­nem Par­kett erneut gegen ein Top-Team der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gefragt. In der von medi-Aus­rü­ster PUMA prä­sen­tier­ten Par­tie tref­fen die Bay­reu­ther auf den aktu­el­len Tabel­len­fünf­ten, die EWE Bas­kets Olden­burg. Wäh­rend medi bay­reuth wenig über­ra­schend am Frei­tag bei ALBA BER­LIN das Nach­se­hen hat­te, setz­te es für die Olden­bur­ger eine schon fast sen­sa­tio­nel­le Nie­der­la­ge. Gegen den bis dahin noch Tabel­len­letz­ten, die JobStairs GIE­SSEN 46ers, unter­lag die Mann­schaft um Rickey Paul­ding, noch dazu in eige­ner Hal­le, mit 93:97 und muss­te damit die vier­te Sai­son­nie­der­la­ge quittieren.

Infos unter https://​www​.medi​-bay​reuth​.de/​n​e​w​s​/​d​e​t​a​i​l​a​n​s​i​c​h​t​/​v​o​r​-​d​e​r​-​l​a​e​n​d​e​r​s​p​i​e​l​p​a​u​s​e​-​w​a​r​t​e​n​-​n​o​c​h​-​d​i​e​-​e​w​e​-​b​a​s​k​e​t​s​-​o​l​d​e​n​b​u​r​g​-​a​u​f​-​m​e​d​i​-​b​a​y​r​e​uth