Im Jubi­lä­ums­jahr 2021 fei­ert die Ein­rich­tung auch das zehn­jäh­ri­ge Bestehen des RW21

Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth fei­ert in die­sem Jahr ihr 100-jäh­ri­ges Bestehen und zugleich den zehn­ten Geburts­tag des RW21. Das neue Zuhau­se, mit viel Raum und Licht für ein beson­de­res Biblio­theks­kon­zept, wur­de fast auf den Tag genau, am 11. Febru­ar 2011 bezo­gen. Zu fei­ern gibt es also ein Dop­pel-Jubi­lä­um, das den Blick zurück und noch viel mehr nach vor­ne lenkt. Denn Ver­gan­gen­heit und Zukunft gehen hier Hand in Hand. Kom­mu­ni­ziert wird dies mit einem Jubi­lä­ums­kon­zept, das sich pan­de­mie­be­dingt auch in das Jahr 2022 erstrecken wird.

Ein­ge­läu­tet durch eine eigens für die­ses Jubi­lä­um kon­zi­pier­te Kam­pa­gne, wird die Biblio­thek im Stadt­bild sicht- und erleb­bar. Das Haus und die Men­schen dahin­ter mel­den sich zu Wort. Sie prä­sen­tie­ren vol­ler Stolz „Ihr RW21“ als ein Wis­sens- und Wohl­fühlort zugleich. Ein Ort des Bewah­rens und von Visio­nen. Die Sicht­bar­keit im öffent­li­chen Raum ist gera­de in Zei­ten, die von Beschrän­kun­gen geprägt sind, enorm wich­tig. Die Stadt­bi­blio­thek will im Gedächt­nis blei­ben bei den­je­ni­gen die sie ken­nen und zugleich allen die Mög­lich­kei­ten des RW21 näher­brin­gen, die in Zukunft dort ihr „zwei­tes Wohn­zim­mer“ fin­den. „Die Stadt­bi­blio­thek gibt den Men­schen die Mög­lich­keit, ein Zuhau­se im öffent­li­chen Raum zu fin­den und sich gleich­zei­tig mit ihrer Stadt zu iden­ti­fi­zie­ren“, so Biblio­theks­lei­ter Jörg Wein­reich, „und gera­de jetzt ist ein aus­ge­wei­te­tes digi­ta­les Ange­bot, wie wir es schaf­fen, wich­ti­ger denn je.“

Die gan­ze Welt in einem Haus

Ent­spre­chend rückt die Jubi­lä­ums­kam­pa­gne unter dem Mot­to „Die gan­ze Welt in einem Haus | 100 Jah­re Stadt­bi­blio­thek“ genau die­se Viel­falt in den Fokus, die Besucher/​innen und Stammkund/​innen im RW21 vor­fin­den. Das mini­ma­li­stisch gestal­te­te Jubi­lä­ums-Logo (Agen­tur: design­hou­se) spielt mit dem Binär­code, der den Wan­del vom klas­si­schen Buch zur digi­ta­len Welt visua­li­siert. So gelingt eine unver­wech­sel­ba­re, ein­zig­ar­ti­ge und auf­merk­sam­keits­star­ke Dar­stel­lung, die das Jubi­lä­um der Stadt­bi­blio­thek über alle Medi­en hin­weg prä­sent und sicht­bar macht.

Kam­pa­gne spie­gelt Viel­falt der Stadt­bi­blio­thek wider

Die Kam­pa­gne spie­gelt die Viel­falt des­sen wider, was man in der Stadt­bi­blio­thek vor­fin­det. Ver­an­stal­tun­gen für alle Alters­grup­pen, ein umfas­sen­des Medi­en­an­ge­bot vom gedruck­ten Buch, über eBooks bis hin zur digi­ta­len Welt des 21. Jahr­hun­derts. Gera­de den Aspek­ten Lese­för­de­rung, Wis­sen und Ler­nen wird dabei eine wesent­li­che Bedeu­tung zuge­mes­sen. „Mit dem mul­ti­me­dia­len Bil­dungs­an­ge­bot eröff­net die Stadt­bi­blio­thek den Men­schen eine wert­vol­le Mög­lich­keit, ihre Chan­cen für die Zukunft opti­mal zu gestal­ten“, betont Bian­ka Hoff­mann, die für das Pro­gramm und ins­be­son­de­re für die Ange­bo­te des Lern­stu­di­os ver­ant­wort­lich ist. „Gera­de zur­zeit set­zen wir ver­mehrt auf digi­ta­le Ange­bo­te, die auch im Lock­down neue Per­spek­ti­ven eröff­nen. So ist zum Bei­spiel seit Ende Janu­ar die inter­ak­ti­ve Sprach­lern-App uTalk für alle Bibliotheksnutzer/​innen kosten­los. Die Stadt­bi­blio­thek setzt in Sachen E‑Learning für Bay­reuth neue Maß­stä­be. Durch nied­rig­schwel­li­ge For­ma­te zur För­de­rung der Medi­en­kom­pe­tenz, wie etwa den Smart­pho­ne Kur­sen, wird nie­mand mit Fra­gen allein gelas­sen und der Ein­stieg erleich­tert“, so Bian­ka Hoffmann.

Gefei­ert wird über die Jah­re 2021/2022 hin­weg mit einem durch­gän­gi­gen Kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zept, das immer wie­der neue Akzen­te setzt. Genaue Details wer­den auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on stän­dig ange­passt und neu justiert, wie Moni­ka Pell­kofer erklärt, die mit ihrem Team die Öffent­lich­keits­ar­beit steu­ert. Bekannt­lich ist Vor­freu­de ja die schön­ste Freu­de. Die Bürger/​innen dür­fen also gespannt sein!

Der für 2021 geplan­te Fest­akt wird ver­scho­ben und erst im näch­sten Jahr mög­lich sein. Doch die Fül­le der Maß­nah­men zum Jubi­lä­um nimmt die Bürger/​innen immer wie­der neu mit auf eine Rei­se, die vor allem nach vor­ne blickt ohne das zu ver­leug­nen, was eine Biblio­thek auch aus­macht – ein Ort des Bewah­rens, aber auch des Expe­ri­men­tie­rens zu sein, der sich stän­dig wan­delt und ver­än­dert und somit immer wie­der neue Mög­lich­kei­ten schafft. All das ist im mul­ti­me­dia­len Jubi­lä­ums­kon­zept für die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth gebün­delt. Pla­ka­tiv, ein­fach und den­noch höchst sym­pa­thisch und emo­tio­nal. Eben genau so wie es Schrift­stel­ler André Mal­raux for­mu­lier­te: „Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Ver­gan­gen­heit blättern.“