Am Sonn­tag, den 14.02.2021 star­tet eine span­nen­de Online-Lese­rei­he für Kin­der über Face­book, Insta­gram und die Home­page der Stadt­bü­che­rei Forchheim

Der Autor TINO ent­führt in vier span­nen­den Online-Vor­le­sun­gen Kin­der ab 6 Jah­ren in sei­ne magi­schen Büche­rei­ge­schich­ten. Luka und Sofie gehen dar­in auf die Rei­se in die Welt der Geschich­ten und Bücher. Und wel­cher Ort könn­te sich hier­zu bes­ser eig­nen, als ihre Büche­rei? Wäh­rend einer Lese­nacht, zu der die Büche­rei ein­ge­la­den hat, gesche­hen merk­wür­di­ge Din­ge. Die Figu­ren aus den Büchern, die vor­ge­le­sen wur­den, wer­den plötz­lich leben­dig. Luka und Sofie gera­ten durch einen magi­schen Bücher­tun­nel in ande­re Wel­ten. Sie begeg­nen einem Büche­rei­ge­spenst, sie fin­den den Schatz des Rit­ters Roll­mops, flie­gen auf einem Hexen­be­sen durch die Nacht und fah­ren auf einem ech­ten Pira­ten­schiff durch die Räu­me der Bücherei.

Jede Lesung dau­ert ca. 20 Minu­ten. Am Sonn­tag, den 14.02.21 geht das erste Video online und an den 3 fol­gen­den Sonn­ta­gen wird jeweils ein wei­te­res Video ver­öf­fent­licht. Alle Geschich­ten blei­ben bis Ostern zum Anschau­en online und kön­nen zu jeder Zeit ange­schaut werden.

TINOs magi­sche Büchereigeschichten