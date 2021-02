Impf­zen­trum Bam­berg Stadt und Land­kreis in der Bro­se Are­na ein­satz­be­reit

Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 160,05 und in der Stadt Bay­reuth 129,71 und ist…

Bus-Shut­tle zum Impf­zen­trum Bam­berg

Pen­del­ver­kehr an Impf­ta­gen Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb haben sicher­ge­stellt, dass an den Tagen, an denen Impf­ter­mi­ne vergeben…