Eigen­schutz, Sicher­heit, ein ver­hält­nis­mä­ßig hoher Preis, Ein­weg­ar­ti­kel – FFP2 Mas­ken sind seit eini­ger Zeit in – oder bes­ser „vor“ – aller Mun­de. Gera­de vor dem Blick auf den Preis ist es für vie­le Mit­glie­der unse­rer Gesell­schaft nur schwer mög­lich die Mas­ke so regel­mä­ßig wie gefor­dert zu tau­schen. Dies nahm der Rota­ry Club Kulm­bach zum Anlass und über­gab 360 FFP2 Mas­ken an Elfrie­de Höhn von der Kulm­ba­cher Tafel.

„Wir möch­ten mit unse­rer Spen­de den Kun­den der Tafel zur Sei­te ste­hen, sie vor allem finan­zi­ell ent­la­sten und eben auch bei der Beschaf­fung behilf­lich sein“ so Josef Mawad bei der Übergabe.