Prunksitzung von Radio Bamberg im Live-Stream

Eises­käl­te vor der Tür, Umzü­ge und Bäl­le fal­len aus, kei­ne Faschings­ver­an­stal­tun­gen in Stadt und Land.

Die Not macht erfin­de­risch und so hat Radio Bam­berg kur­zer­hand regio­na­le Künst­ler auf­ge­for­dert, sich für einen när­ri­schen Live-Stream bei Radio Bam­berg zu bewer­ben. Die Reso­nanz war so groß, dass das TV-Stu­dio für die „Prunk­sit­zung“ im Kul­tur­bo­den in Hall­stadt ein­ge­rich­tet wurde.

Mit dabei sind unter ande­rem Kaba­ret­tist Michl Mül­ler (Fast­nacht in Fran­ken), der Lit­zen­dor­fer Pfar­rer als „Franz Brand­wein“, Bur­ge­brachs 1. Bür­ger­mei­ster Johan­nes Macie­jon­c­zyk als Büt­ten­red­ner, Radio Bam­berg Sport­re­por­ter und Faschings­ur­ge­stein Wolf­gang Reich­mann, die Neder Bier­bad­scher von den När­ri­schen Sied­lern Forch­heim, die A capel­la Band „Viva Voce“ und die frän­ki­sche Kult­band „Dorf­rocker“.

Mode­riert wird der Live-Stream von den bei­den Mor­gen­mo­de­ra­to­ren Mat­thi­as Ste­ger und Fabi­an Hol­let, als Faschings­prinz ver­leiht Fei­er­abend-Mode­ra­tor Michi Eich­ler den Faschings­or­den und Bas­ket­ball-Repor­ter Andi Eller ist Herr der Applaus­ma­schi­ne. Da die Künst­ler auf eine Gage ver­zich­ten und der Live-Stream kosten­frei ist, wür­den wir uns freu­en, wenn die Zuschau­er bei unse­rer Spen­den­ak­ti­on „Fran­ken hel­fen Fran­ken“ für in Not gera­te­ne Men­schen dabei wären. „Wir spen­den übri­gens auch und freu­en uns auf einen unter­halt­sa­men Abend mit tol­len Künst­lern und vie­len Zuschau­ern“, so Hollet.

Wer online zuschau­en möch­te, soll­te sich den Wecker stel­len, denn die Radio Bam­berg „Prunk­sit­zung“ beginnt am Faschings­sams­tag um genau 19 Uhr 11 unter www​.radio​-bam​berg​.de.