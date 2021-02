Spar­dorf (ha) – Zukünf­tig soll es in der Gemein­de Spar­dorf ein­heit­li­che För­der­richt­li­ni­en für die Ver­ga­be von gemeind­li­chen Zuwen­dun­gen an Vereine,…

Spar­dorf: Kom­mu­nal­auf­sicht bean­stan­det Zuschuss­ver­ga­be in der Gemein­de

BN-Kreis­grup­pe Bam­berg bean­tragt Solar­pflicht und Wind­kraft­aus­bau in Gemein­den

Offe­ner Brief: Appell an die Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster in Stadt und Land­kreis Bam­berg zum Aus­bau der Erneu­er­ba­ren Ener­gien im Stromsektor…