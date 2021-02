Mobi­le Teams kön­nen bald starten

„Hät­te uns vor einem hal­ben Jahr jemand gesagt, dass wir schon jetzt alle Impf­wil­li­gen in den Senio­ren- und Pfle­ge­hei­men der Regi­on, im Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge und etwa die Hälf­te aller Über-80-Jäh­ri­gen im Land­kreis geimpft haben, hät­ten wir uns rich­tig gefreut. Denn das das – bei allen Schwie­rig­kei­ten rund um das The­ma Imp­fen so gelun­gen ist, ist eine gute Ent­wick­lung. Natür­lich müs­sen wir dar­über spre­chen, was nicht opti­mal läuft. Aber wir kön­nen uns doch auch freu­en, dasss es über­haupt gelun­gen ist, so schnell Impf­stof­fe zu ent­wickeln“, sagt Land­rat Peter Berek bei einem sei­ner regel­mä­ßi­gen Besu­che im Impf­zen­trum am gest­ri­gen Don­ners­tag (11.02.).

Eine Ansicht, die Tho­mas Ulb­rich, Geschäfts­füh­rer des BRK-Kreis­ver­ban­des Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge und Chef des Impf­zen­trums, teilt. „Wir haben bis­lang mehr als 4300 Dosen im Land­kreis ver­imp­fen kön­nen; gut 2600 Per­so­nen haben ihre Erst­imp­fung und rund 1500 Per­so­nen bereits die Zweit­imp­fung erhal­ten. Und die gute Nach­richt: bis auf die übli­chen Beschwer­den nach einer Imp­fung wie viel­leicht erhöh­te Tem­pe­ra­tur oder ein Schmerz an der Ein­stich­stel­le haben alle die Impf­stof­fe gut ver­tra­gen. Und viel­leicht noch eine letz­te Zahl: für eine Imp­fung ange­mel­det haben sich ins­ge­samt mehr als 11.000 Personen.“

Aktu­ell ste­he man vor der Her­aus­for­de­rung, neben dem bekann­ten Bio­n­tech Impf­stoff nun auch den von Astra­Ze­ne­ca gelie­fert zu bekom­men. Die­ser ist nur für Men­schen unter 65 Jah­re zuge­las­sen. „Wir fah­ren des­halb jetzt eine Dop­pel­stra­te­gie“, erklärt Dani­el Hahn, der im Impf­zen­trum für die Orga­ni­sa­ti­on zustän­dig ist. „Die Grup­pe 01, also die Über-80-Jäh­ri­gen erhal­ten wei­ter­hin die Bio­n­tech-Dosen, mit dem Pro­dukt von Astra­Ze­ne­ca ver­sor­gen wir ab der kom­men­den Woche jün­ge­re Men­schen, die auf­grund ihres Berufs bei der Imp­fung prio­ri­siert sind – also bei­spiels­wei­se Ärz­te, oder Pfle­ge­kräf­te. Das ist ein orga­ni­sa­to­ri­scher Mehr­auf­wand, der nicht zu unter­schät­zen sind, den wir aber natür­lich ger­ne in Kauf neh­men, um gut voranzukommen.“

Dar­über hin­aus gibt es auch gute Nach­rich­ten für älte­re Men­schen, die nicht so mobil sind. Wenn die Impf­stof­fe so gelie­fert wer­den, wie erwar­tet, kön­nen in der kom­men­den Woche auch die mobi­len Temas im Land­kreis die Arbeit auf­neh­men. Zusätz­lich zu dem täg­li­chen Betrieb im Impf­zen­trum selbst, will das BRK in den Kom­mu­nen vor Ort eben­falls Imp­fun­gen durch­füh­ren. „Wenn alles gut geht, star­ten wir näch­ste Woche in Schön­wald“, sagt Tho­mas Ulb­rich. „Vor­aus­ge­setzt, dass genug Impf­stoff ankommt möch­te ich in den näch­sten vier Wochen in jeder Kom­mu­ne im Land­kreis einen sol­chen Ter­min ange­bo­ten haben.“

Für eine Fahrt zum Impf­zen­trum steht Inter­es­sier­ten übri­gens seit Mon­tag auch ein Fif­ty-Fif­ty-Taxi zur Ver­fü­gung. Dabei über­nimmt der Land­kreis die Hälf­te der Fahrt­ko­sten für die Senior*innen, die die­ses Ange­bot nut­zen möch­ten: Hier noch ein­mal die Part­ner des vor­erst auf vier Wochen befri­ste­ten Angebots: