Ein­zel­händ­ler und Unter­neh­men in der Gemein­de Michel­au i.Ofr. wen­den sich mit Unter­schrif­ten­li­ste an den Baye­ri­schen Wirtschaftsminister

„Eine der­ar­ti­ge Ungleich­be­hand­lung der klei­nen Ein­zel­händ­ler vor Ort gegen­über den gro­ßen Voll­sor­ti­men­tern ist nicht nach­voll­zieh­bar. Es kann nicht sein, dass gro­ße Dis­coun­ter Non­food-Arti­kel ver­kau­fen dür­fen, wäh­rend die klei­nen Geschäf­te vor Ort geschlos­sen blei­ben, obwohl sie Hygie­ne­vor­schrif­ten viel bes­ser ein­hal­ten könn­ten. Durch die Ver­län­ge­rung des Lock­downs wird die­se Situa­ti­on noch­mals ver­schärft“, unter­streicht der amtie­ren­de Zwei­te Michel­au­er Bür­ger­mei­ster, Jochen Weber. Am Don­ners­tag über­gab er Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner einen Brief und eine ent­spre­chen­de Unter­schrif­ten­li­ste von Ein­zel­händ­lern und Unter­neh­mern aus der Gemein­de Michel­au zur Wei­ter­lei­tung an den Baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ster, Hubert Aiwanger.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner zeig­te Ver­ständ­nis für den Unmut: „Die Unter­neh­men vor Ort ste­hen mit dem Rücken zur Wand – nicht zuletzt auch durch die­se mehr als ärger­li­che Rege­lung. Es lässt sich gut nach­voll­zie­hen, dass die Leu­te sau­er sind. Hier muss sei­tens der Ver­ant­wort­li­chen in Mün­chen und Ber­lin umge­hend Abhil­fe und mehr Gleich­be­rech­ti­gung geschaf­fen wer­den. Denn hier geht es um Exi­sten­zen, um Mitarbeiter*innen und deren Fami­li­en“, mahn­te der Land­rat eindringlich.

Wört­lich heißt es in dem Brief des Zwei­ten Michel­au­er Bür­ger­mei­sters, Jochen Weber:

„Die Pro­ble­me und Exi­stenz­äng­ste unse­res Ein­zel­han­dels wer­den immer grö­ßer und ich wer­de damit immer stär­ker und mas­si­ver kon­fron­tiert, wobei sich auch mir die Fra­ge stellt, ob die unter­schied­li­chen bzw. ungleich erschei­nen­den Locke­run­gen tat­säch­lich mit der aktu­el­len Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung ver­ein­bar sind.

Nach der aktu­el­len Ent­wick­lung dür­fen Ver­brau­cher­märk­te zu ihrem eigent­li­chen Grund­sor­ti­ment an Lebens­mit­teln auch son­sti­ge sor­ti­ments­frem­de Waren wie­der ver­stärkt anbie­ten und ver­kau­fen. Die spe­zi­el­len Ein­zel­han­dels­fach­be­trie­be müs­sen aber wei­ter­hin geschlos­sen blei­ben, was zu enor­men finan­zi­el­len Eng­päs­sen auf­grund des nun schon seit 1. Novem­ber 2020 andau­ern­den zwei­ten Lock­downs beruht, da jeg­li­che Ein­nah­men feh­len. Schon zur Bewäl­ti­gung des ersten Lock­downs im Früh­jahr haben unse­re Ein­zel­händ­ler enor­me Inve­sti­tio­nen ein­ge­setzt, um ihren Betrieb auf­recht hal­ten zu kön­nen. Trotz die­ser Vor­keh­run­gen und finan­zi­el­len Anstren­gun­gen müs­sen die Ein­zel­händ­ler nun schon seit Novem­ber, also meh­re­re Wochen bzw. Mona­te ihr Geschäft wei­ter­hin geschlos­sen halten.

Das führt dazu, dass vie­le um ihre Exi­stenz kämp­fen müs­sen, soll­te die der­zei­ti­ge Situa­ti­on noch län­ger anhal­ten. Nach­dem auch ich per­sön­lich die­se unter­schied­li­chen und ungleich erschei­nen­den Locke­run­gen nicht nach­voll­zie­hen kann, ver­ste­he ich selbst­ver­ständ­lich die Belan­ge unse­res Ein­zel­han­dels und appel­lie­re an die Staats­re­gie­rung und an alle ver­ant­wort­li­chen Poli­ti­ker, hier schnell­stens Abhil­fe und eine Gleich­be­hand­lung zu schaffen.

Ich hof­fe, dass schnell und unbü­ro­kra­tisch wirk­sa­me Unter­stüt­zung und Chan­cen­gleich­heit geschaf­fen wird und bit­te gleich­zei­tig um Unter­stüt­zung unse­rer Bun­des­tags- und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten. (…)“, schreibt der amtie­ren­de Michel­au­er Bürgermeister.