Wie kürz­lich mit­ge­teilt, wird am Mitt­woch, den 17. Febru­ar das neue Som­mer­se­me­ster 2021 Ihrer VHS unter www​.vhs​-ecken​tal​.de ver­öf­fent­licht. Schmö­kern Sie vol­ler Freu­de im viel­fäl­ti­gen Pro­gramm mit über 250 Kur­sen, Work­shops, Semi­na­ren, Ver­an­stal­tun­gen und Vor­trä­gen. Las­sen Sie sich gera­de jetzt tra­gen von unse­ren inspi­rie­ren­den Angeboten.

Ab Mi, 17.02.2021 sind auch die Anmel­dun­gen freigeschaltet.

Das heißt, Sie kön­nen sich direkt online für Ihre Wunsch­kur­se anmel­den. Andern­falls fül­len Sie ein Anmel­de­for­mu­lar in Ihrem Rat­haus Ecken­tal, Herolds­berg oder Kalch­reuth aus!

Unser Ange­bot: Viel­fäl­tig und so viel Out­door wie nie zuvor

Wie immer lässt unser reich­hal­ti­ges Pro­gramm an Kur­sen kaum einen Wunsch offen. Auch bis­he­ri­ge Ange­bo­te, die auf­grund von Coro­na nicht statt­fin­den konn­ten, wer­den Sie im Som­mer erneut buchen kön­nen. Außer­dem haben wir uns noch viel mehr Ver­an­stal­tun­gen im Frei­en über­legt. So gibt es Kur­se an Ihren Ecken­ta­ler Lieb­lings­or­ten, damit Sie wie­der so rich­tig in Schwung kom­men und ganz neben­bei die Natur genie­ßen kön­nen. Ob Grill­platz oder Trimm-Dich-Pfad oder Nor­dic-Wal­king-Park oder Wan­der­park­platz am Ecken­berg, Sie haben die Wahl.

Immer mehr Online-Ange­bo­te für Sie!

Auf­grund der aktu­el­len Lage bie­ten wir Ihnen natür­lich auch weit­aus mehr Online-Ange­bo­te an, als je zuvor. Denn schließ­lich ist Sicher­heit Trumpf! Selbst­ver­ständ­lich haben wir für Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen ein umfang­rei­ches Hygie­nekon­zept, damit alle Volks­hoch­schul­be­gei­ster­ten sich sicher füh­len kön­nen und Freu­de an der Teil­nah­me haben.

Infor­mie­ren Sie sich also auf www​.vhs​-ecken​tal​.de über die aktu­el­len Kur­se, Semi­na­re, Work­shops, Ver­an­stal­tun­gen und Vor­trä­ge – mel­den Sie sich an, wir freu­en uns auf SIE!