Ergän­zend zu den Maß­nah­men, die das baye­ri­sche Kabi­nett heu­te bekannt gege­ben hat, haben Stadt und Land­kreis Hof in Bezug auf die Schu­len ihre der­zeit gel­ten­de All­ge­mein­ver­fü­gung verlängert.

Das bedeu­tet:

Alle Schu­len in Stadt und Land­kreis Hof blei­ben bis zum 22. Febru­ar im Distanz­un­ter­richt. Dies gilt auch wei­ter­hin für die Abschluss­klas­sen der Gym­na­si­en sowie der FOS/BOS. Die Schul­lei­tun­gen ent­schei­den eigen­stän­dig, ob und wann in der näch­sten Woche Prü­fun­gen stattfinden.

Um die­se Prü­fun­gen siche­rer zu gestal­ten, haben Stadt und Land­kreis Hof den Schu­len zusätz­li­che Test­mög­lich­kei­ten ange­bo­ten. D.h. den Schü­lern und Leh­rern wer­den geson­der­te Test­zei­ten an den Schnell­test­sta­tio­nen in Münch­berg und Nai­la sowie der zen­tra­len Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le ein­ge­räumt. Die Schul­lei­ter wer­den die Schü­ler geson­dert über das Ange­bot sowie die Test­zei­ten informieren.

In Abspra­che mit den Schul­lei­tern der Regi­on hal­ten Stadt und Land­kreis Hof ein gene­rel­les Test­kon­zept, das die wei­te­re Schul­öff­nung beglei­tet, für sinn­voll. Im Hofer Land gab es dazu in der ver­gan­ge­nen Woche erste Pro­be­durch­läu­fe. Auch der Frei­staat Bay­ern hat heu­te ange­kün­digt, ein Test­kon­zept für Schü­ler und Leh­rer zu ent­wickeln, das unter ande­rem Schnell­tests sowie ein Poo­ling-Ver­fah­ren vor­sieht. Die­sem Kon­zept wer­den sich Stadt und Land­kreis Hof anschließen.