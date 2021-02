KRO­NACH. Meh­re­re Müll­ton­nen brann­ten Mitt­woch­nacht auf dem Grund­stück eines Wohn­hau­ses in der Gabels­ber­ger Stra­ße ab. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwi­schen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr gerie­ten drei Müll­ton­nen auf dem Anwe­sen des Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Voll­brand. Die Bewoh­ner bemerk­ten das Feu­er der unter einer Ter­ras­sen­über­da­chung ste­hen­den Ton­nen und es gelang ihnen, es selbst zu löschen. Durch die Flam­men wur­de der Unter­stand in Mit­lei­den­schaft gezo­gen und es ent­stand nach ersten Schät­zun­gen ein Sach­scha­den von etwa 3.000 Euro. Brand­fahn­der der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg haben die Ermitt­lun­gen zur bis­lang noch unkla­ren Ursa­che aufgenommen.

Zeu­gen, die Mitt­woch­nacht, in der Zeit zwi­schen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr, Beob­ach­tun­gen gemacht haben und/​oder sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450 in Ver­bin­dung zu setzen.