LICH­TEN­FELS. Ein hoher Sach­scha­den ent­stand am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen bei dem Brand eines Trans­por­ters im Gemein­de­teil Degen­dorf. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Kurz nach Mit­ter­nacht, gegen 0.15 Uhr, mel­de­te ein Zeu­ge über Not­ruf den bren­nen­den VW-Trans­por­ter in der Stra­ße „Eiser­ne Hand“. Als die Feu­er­weh­ren aus Lich­ten­fels, Trieb, Hoch­stadt und Michel­au an der Ein­satz­stel­le ein­tra­fen, stand das Fahr­zeug bereits in Voll­brand. Da die Flam­men auch auf die Fas­sa­de eines angren­zen­den Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses über­grif­fen, ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den von etwa 70.000 Euro. Die Bewoh­ner des Hau­ses konn­ten recht­zei­tig das Anwe­sen ver­las­sen und blie­ben glück­li­cher­wei­se unverletzt.

Die Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und gehen davon aus, dass der Brand ver­mut­lich auf­grund eines tech­ni­schen Defekts am Trans­por­ter aus­ge­bro­chen war.