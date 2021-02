Zäh­len dau­ert noch an – Über 6.000 Euro für Kunst­schaf­fen­de „#extra­mei­le­fu­er­kunst“ Der vom Stadt­ver­band für Sport Bam­berg am Sil­ve­ster­tag organisierte…

Das End­ergeb­nis des vom Stadt­ver­band für Sport Bam­berg am Sil­ve­ster­tag orga­ni­sier­ten Spen­den­laufs zugun­sten Künst­le­rin­nen und Künst­lern liegt vor und hat…

Stadt und Land­kreis Bam­berg: Neue Fall­zah­len erst am Mon­tag Der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg hat sich zum Jah­res­wech­sel bei…

Land­rat Dr. Her­mann Ulm hat heu­te die Ver­dienst­me­dail­le des Ver­dienst­or­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land an Herrn Micha­el Wutt­ke aus­ge­hän­digt. Die Verdienstmedaille…

Ein Jubi­lä­ums­jahr der etwas ande­ren Art Den 35. Geburts­tag woll­te iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit in viel­fäl­ti­ger Wei­se über das Jahr…

Bam­ber­ger Jugend­hil­fe­trä­ger iSo fei­ert 35-jäh­ri­ges Bestehen in Zei­ten…

“Jugend­ar­beit in der Pan­de­mie” Depres­si­on, Alko­hol- und Dro­gen­miss­brauch, Mager­sucht: Psy­chi­sche Pro­ble­me haben in der Coro­na-Pan­de­mie zuge­nom­men – auch Kin­der und…

BN-Kreis­grup­pe Bam­berg bean­tragt Solar­pflicht und Wind­kraft­aus­bau in Gemein­den

Offe­ner Brief: Appell an die Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster in Stadt und Land­kreis Bam­berg zum Aus­bau der Erneu­er­ba­ren Ener­gien im Stromsektor…