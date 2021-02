Wie der Lock­down auch eine poli­ti­sche Initia­ti­ve schwächt

Coro­na hat nicht nur uns allen ganz per­sön­lich einen Strich durch die Rech­nung gemacht, auch poli­ti­sche Initia­ti­ven unse­rer Stadt lei­den unter den aktu­el­len Kontaktbeschränkungen.

Eine Bewe­gung ganz beson­ders -­ der Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth. Erst im ver­gan­ge­nen Jahr grün­de­ten Bay­reu­ther Bür­ge­rin­nen und Bür­ger den Kli­ma­ent­scheid, um in Bay­reuth für mehr Kli­ma­schutz ein­zu­tre­ten. Mit einem Bür­ger­be­geh­ren möch­ten die Initiator:innen die Stadt Bay­reuth dazu ver­pflich­ten, ihren Bei­trag zu lei­sten um das Pari­ser Kli­ma­ab­kom­men ein­zu­hal­ten. Dafür for­dern sie bis 2030 Kli­ma­neu­tra­li­tät in Bay­reuth und fol­gen damit den Emp­feh­lun­gen der Wis­sen­schaft. Was das bedeu­tet erklärt uns Lena Roth vom Kli­ma­ent­scheid Team:” In einer kli­ma­neu­tra­len Stadt wer­den kei­ne Treib­haus­gas­emis­sio­nen mehr ver­ur­sacht oder aber sie wer­den voll­stän­dig kom­pen­siert, also durch das Pflan­zen von Bäu­men bei­spiels­wei­se wie­der ausgeglichen.”

Im Gespräch mit dem Kli­ma­ent­scheid erfah­ren wir, war­um Coro­na mög­li­cher­wei­se auch als eine War­nung ver­stan­den wer­den soll­te. “Coro­na zeigt uns gera­de, wie sich eine inter­na­tio­na­le Kri­se wirk­lich anfühlt”, erklärt Pau­la Hüt­tisch vom Kli­ma­ent­scheid. “Wenn wir so wei­ter­ma­chen wie bis­her, wird das vor allem für jun­ge Men­schen in ihrem Leben nicht die letz­te Kri­se gewe­sen sein.” Auch Jakob Ort­mann ergänzt “Der Kli­ma­wan­del ist zwar nicht so prä­sent wie Coro­na, dafür kann er viel gefähr­li­cher wer­den als eine ein­zel­ne Pan­de­mie.” Doch wäh­rend einer Pan­de­mie gestal­tet sich ein Bür­ger­be­geh­ren als sehr schwierig.

Unter­schrif­ten von Unter­stüt­zen­den müs­sen ana­log ein­ge­hen. Nor­ma­ler­wei­se wür­de das bedeu­ten in der Innen­stadt prä­sent zu sein, Haus­tü­ren abzu­klin­gen und einen Info­stand in der Max­stra­ße zu haben. All das ist bei der aktu­el­len Lage selbst­ver­ständ­lich nicht möglich.

Dem Kli­ma­ent­scheid-­Team ist es “sehr wich­tig kei­ne Infek­ti­ons­ge­fahr zu kre­ieren”. Das Begeh­ren ruhen zu las­sen und auf eine Zeit nach Coro­na zu war­ten kommt eben­falls nicht in Fra­ge. “Dafür ist ein­fach kei­ne Zeit. Kli­ma­schutz muss auch jetzt Prio­ri­tät haben”, sagt Pau­li­na Albert vom Kli­ma­ent­scheid-­Team. Das bedeu­tet: kon­takt­lo­ses Unterschreiben!

Man kann sich den Unter­schrif­ten­zet­tel sogar lie­fern und wie­der abho­len las­sen. Ganz ohne Anstren­gun­gen, und ohne Infek­ti­ons­ri­si­ko. Alle Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie auf der Web­site des Klimaentscheids.

Mit sol­chen sehr krea­ti­ven Lösun­gen ver­sucht der Kli­ma­ent­scheid, wei­ter sämt­li­che Unter­schrif­ten für den Erfolg des Bür­ger­be­geh­rens zu sammeln.

Ange­sichts der Lage sei der Kli­ma­ent­scheid auch auf ande­re Art und Wei­sen bemüht, das The­ma Kli­ma­schutz mehr in der Stadt zu ver­an­kern. Dafür führt das Team Gesprä­che mit der Stadt und Raja Wipf­ler berich­tet uns: “Unse­re Gesprä­che mit den Stadt­rats­frak­tio­nen und Ver­wal­tung sind über­wie­gend viel­ver­spre­chend. Wir glau­ben dar­an, dass sich in Bay­reuth eine Mehr­heit für ernst­haf­ten Kli­ma­schutz fin­den lässt -­ also mit Maß­nah­men, die dar­über hin­aus­ge­hen, was die Stadt bis­her bereits plant.” Man freue sich außer­dem, dass die Stadt geäu­ßert habe, an mehr Bür­ger­be­tei­li­gung am geplan­ten Kli­ma­schutz­kon­zept inter­es­siert zu sein. Trotz­dem beob­ach­te man die Ent­wick­lung des Kli­ma­schutz­kon­zep­tes genau und for­de­re dar­über hin­aus ambi­tio­nier­te­re Beschlüs­se des Stadt­rats. “Ein Kli­ma­schutz­kon­zept, das nicht alle Sek­to­ren umfasst und Kli­ma­schutz womög­lich sein lässt, wenn es mal etwas unge­müt­lich wer­den soll­te, ist zwar bes­ser als Nichts, reicht aber noch nicht”, merkt Jakob Ort­mann vom Kli­ma­ent­scheid an.

Trotz der Pan­de­mie bleibt der Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth wei­ter aktiv und setzt sich für effek­ti­ven Kli­ma­schutz in Bay­reuth ein. Es bleibt also spannend!

www​.kli​ma​ent​scheid​-bay​reuth​.de