Die erste Fach­kon­fe­renz Teil­ge­bie­te für die Suche nach einem Stand­ort für ein ato­ma­res End­la­ger hat am Wochen­en­de statt­ge­fun­den; auch zahl­rei­che Teilnehmer*innen aus Ober­fran­ken waren unter den 1800 ange­mel­de­ten Per­so­nen der drei­tä­gi­gen Ver­an­stal­tung, die auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie vir­tu­ell statt­ge­fun­den hat.

Ange­kün­digt war die von den Teilnehmer*innen selbst­or­ga­ni­sier­te Fach­kon­fe­renz Teil­ge­bie­te von Bun­des­amt für die Sicher­heit der nuklea­ren Ent­sor­gung (kurz BASE) als „Das erste for­mel­le Betei­li­gungs­for­mat – Das Ziel der Fach­kon­fe­renz Teil­ge­bie­te ist es, eine brei­te öffent­li­che Dis­kus­si­on des Zwi­schen­be­richts der BGE mbH (Bun­des­ge­sell­schaft für End­la­ge­rung) zu ermög­li­chen. Die Ergeb­nis­se der Fach­kon­fe­renz muss das Unter­neh­men im wei­te­ren Ver­fah­ren berück­sich­ti­gen. (…) Die Feder­füh­rung der Gestal­tung, Aus­rich­tung und Schwer­punkt­set­zung der Ter­mi­ne liegt bei den Konferenzteilnehmer*innen.“ (https://​www​.end​la​ger​su​che​-info​platt​form​.de/​w​e​b​s​/​E​n​d​l​a​g​e​r​s​u​c​h​e​/​D​E​/​F​a​c​h​k​o​n​f​e​r​e​n​z​/​f​a​c​h​k​o​n​f​e​r​e​n​z​-​t​e​i​l​g​e​b​i​e​t​e​.​h​tml)

Ent­spre­chend groß war des­halb auch das Inter­es­se aus den ober­frän­ki­schen Land­krei­sen, wel­che das Aus­wahl­ver­fah­ren von Beginn an öffent­lich sehr trans­pa­rent beglei­tet und auch unter der Feder­füh­rung des erfah­re­nen Geo­lo­gen Dr. Andre­as Pete­rek, eine eige­ne Koor­di­nie­rungs­stel­le ein­ge­rich­tet haben, die das Ver­fah­ren seit dem Start beglei­tet und die ober­frän­ki­schen Inter­es­sen vertritt.

„Nach­dem Ober­fran­kens Land­krei­se und die kreis­freie Städ­te offen mit der Pro­ble­ma­tik des Pro­zes­ses der End­la­ger­su­che umge­hen – ins­be­son­de­re auch nach der Ver­öf­fent­li­chung des Zwi­schen­be­rich­tes Teil­ge­bie­te – ist die Sen­si­bi­li­sie­rung in der Regi­on für das The­ma doch recht groß. Dies auch im Hin­blick auf den Wunsch, dass das Ver­fah­ren sei­nem Anspruch (ergeb­nis­of­fen, trans­pa­rent, wis­sen­schafts­ba­siert und par­ti­zi­pa­tiv) gerecht wird“, sagt Pete­rek. „Im Krei­se die­ser Inter­es­sier­ten haben sich letzt­end­lich auch Per­so­nen aus der Regi­on gefun­den, die sich bereit­erklärt haben, eine Auf­ga­be im Vor­be­rei­tungs­gre­mi­um zu über­neh­men. Dass die­se drei ober­frän­ki­schen Ver­tre­ter alle von den Teilnehmer*innen der Fach­kon­fe­renz in die­ses Gre­mi­um gewählt wur­den, freut mich sehr.“

Gewählt wur­den die Markt­leu­the­ner Bür­ger­mei­ste­rin Sabri­na Kaest­ner als eine der kom­mu­na­len Vertreter*innen, Natur­park­ge­schäfts­füh­rer, Jörg Hacker, als Ver­tre­ter aus dem Bereich Insti­tu­tio­nen und Sven­ja Fass­bin­der (eine der Spre­che­rin­nen der Initia­ti­ve „Wun­sie­del ist bunt“) als Vertreter*in der Bürgerschaft.

Dr. Andre­as Pete­rek: „Wir freu­en uns, dass sich die­ser Auf­ga­be gera­de auch sehr jun­ge Men­schen stel­len. Die gro­ße Zustim­mung von Sei­ten der Teilnehmer*innen der Fach­kon­fe­renz für die drei war aber auch für mich über­ra­schend. Sie haben in der kur­zen Vor­stel­lung, in der sie ihre Moti­va­ti­on, sich in die­sen Pro­zess ein­zu­brin­gen, schil­dern konn­ten, offen­bar die Teil­neh­mer der Fach­kon­fe­renz über­zeugt. Was mich aller­dings auch über­rascht hat, war das bun­des­weit nur gerin­ge Inter­es­se, sich die­ser Auf­ga­be über­haupt zu stel­len. Für die 12 Sit­ze im Vor­be­rei­tungs­gre­mi­um gab es nur sehr weni­ge Bewer­bun­gen. Offen­sicht­lich ist die Bereit­schaft, sich für ganz Deutsch­land für ein ergeb­nis­of­fe­nes und trans­pa­ren­tes Ver­fah­ren ein­zu­set­zen, nur gering.“

Die Koor­di­nie­rungs­stel­le (die von allen ober­frän­ki­schen Land­krei­sen und kreis­frei­en Städ­ten gemein­sam getra­gen wird) wird nun wei­ter ihrer Auf­ga­be nach­kom­men und ihre Anre­gun­gen an die Fach­kon­fe­renz und die AG Vor­be­rei­tung wie bis­her über die Geschäfts­stel­le beim BASE vortragen.