Eine lieb gewor­de­ne Tra­di­ti­on der SPD (und vie­ler ande­rer Par­tei­en), der Poli­ti­sche Ascher­mitt­woch, sucht in die­sen pan­de­mie­be­ein­fluss­ten Zei­ten nach neu­en Wegen. Haben sich sonst die Poli­tik­in­ter­es­sier­ten ger­ne zum Fisch­essen in einer Gast­wirt­schaft getrof­fen, ver­la­gert der SPD-Unter­be­zirk Bam­berg-Forch­heim sei­nen POLI­TI­SCHEN ASCHER­MITT­WOCH 2021 direkt in Ihr Wohnzimmer!

Am Mitt­woch, den 17. Febru­ar 2021 ver­bin­det die SPD Bam­berg Tra­di­ti­on und Gegen­wart und trifft sich ab 19:00 Uhr live im Inter­net für ihren ersten digi­ta­len Poli­ti­schen Ascher­mitt­woch. Dazu sind alle inter­es­sier­ten Bürger:innen herz­lichst eingeladen!

Die Teilnehmer:innen kön­nen sich freu­en auf

die Begrü­ßung durch den SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten für die Regi­on Bam­berg-Forch­heim, Andre­as Schwarz!

kla­re Wor­te vom Haupt­red­ner, Forch­heims Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirschstein!

Kaba­rett mit Witz und einer Pri­se Sar­kas­mus von Rei­ner Bütt­ner und Dr. Ati­la Kara­bag, SPD-Stadt­rä­ten aus Forchheim!

eine span­nen­de Talk­run­de im Anschluss – über unse­re Ideen für Deutsch­lands Zukunft und eine Sozia­le Poli­tik für alle, mode­riert von Andy Schwarz!

und natür­lich vor allem auf Ihre Online-Teilnahme!

Für Ihre Teil­nah­me bit­ten wir um Anmel­dung bis 16.2.2021 unter der Mail­adres­se aschermittwoch2021@​spd-​bamberg.​de

Kurz vor der Ver­an­stal­tung erhal­ten die Teil­neh­men­den ihren Zugangslink.