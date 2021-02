Sel­bitz, Auto­bahn­drei­eck Baye­ri­sches Vogt­land. Am Diens­tag­mor­gen, kurz nach Mit­ter­nacht, befuhr ein 57-Jäh­ri­ger aus Sach­sen mit sei­nem Sat­tel­zug die A 9 in Rich­tung Nor­den. Er woll­te am Auto­bahn­drei­eck auf die A 72 in Rich­tung Chem­nitz abbiegen.

In der Span­ge zur A 72 kam der teil­be­la­de­ne Sat­tel­auf­lie­ger bei leich­tem Schnee­fall und schnee­glat­ter Fahr­bahn ins Rut­schen. Die Sat­tel­zug­ma­schi­ne stieß anschlie­ßend gegen die rech­te Schutz­plan­ke und riss die­se auf einer Län­ge von 30 Metern nie­der. Letzt­end­lich kam die Sat­tel­zug­ma­schi­ne ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung, über der beschä­dig­ten Schutz­plan­ke zum Ste­hen. Der Sat­tel­auf­lie­ger stand quer über die gesam­te Fahr­bahn und blockier­te diese.

Der Fah­rer wur­de beim Unfall glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt und geht selbst zum Arzt.

Am Sat­tel­zug ent­stand ein Scha­den von etwa 50.000 Euro, an der Schutz­plan­ke beläuft sich der Scha­den auf ca. 10.000 Euro.

Die kom­plet­te Sper­rung der Auto­bahn dau­er­te knapp vier Stun­den. Der Ver­kehr wur­de über die A 9 weitergeleitet.

Ein­satz­kräf­te des THW sicher­ten die Unfall­stel­le ab. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men über­nahm die Bergungsarbeiten.

Vor der Ver­kehrs­frei­ga­be räum­te die vor Ort befind­li­che Auto­bahn­mei­ste­rei Münch­berg den Schnee an der Unfallstelle.