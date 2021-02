Auf­grund der aktu­el­len Coro­na-Bestim­mun­gen sind die Volks­hoch­schu­le, das Info­bü­ro, der Kar­ten­vor­ver­kauf, die Musik­schul­ver­wal­tung, die Stadt­bü­che­rei und das Jugend­zen­trum wei­ter­hin bis min­de­stens 14. Febru­ar 2021 geschlossen.

Vie­le lie­be­voll ver­pack­te Geschen­ke für die Kin­der der Wün­sche­baum-Akti­on wur­den bei uns abge­ge­ben. Lei­der konn­te das Höchstadter Christ­kind sie auf­grund des Lock­downs immer noch nicht über­ge­ben. Aber dies wird bald­mög­lichst nach­ge­holt, ver­spro­chen! Auch die Zie­hung der Gewin­ner des Advent­ka­len­ders der Höchstadter Gewer­be­trei­ben­den und die Prä­mie­rung der Gewin­ner des Weih­nachts-Mal­wett­be­wer­bes wer­den statt­fin­den, sobald die Coro­na-Lage es zulässt! Über neue Ter­mi­ne wer­den wir Sie zeit­nah informieren.

“Sonst nu was?”

Der inter­ak­ti­ve Show­la­den mit Der Kai­ser und Der Bau­er ist gestartet

Jörg Kai­ser und Atze Bau­er strea­men live und inter­ak­tiv. Publi­kums­be­tei­li­gung per Live-Chat ist erwünscht! Näch­ster Sen­de­ter­min ist der 17. Febru­ar 2021. Wei­te­re Infos fin­den Sie hier.

Click & Collect – kon­takt­lo­ser Abholservice



Und so funk­tio­niert er: Sie schau­en in unse­rem Online­ka­ta­log, wel­che Buch­ti­tel Sie inter­es­sie­ren und ob die­se in der Stadt­bü­che­rei Höchstadt ver­füg­bar sind.

Per E‑Mail unter buecherei2@​fortuna-​kulturfabrik.​de kön­nen Sie uns Ihre Buch­wün­sche durch­ge­ben. Bit­te nen­nen Sie uns dabei Ihren Namen und die Büche­rei­aus­weis­num­mer. Wir wer­den uns bei Ihnen mel­den, um einen Abhol­ter­min zu ver­ein­ba­ren. Auf jeden Büche­rei­aus­weis sind höch­stens fünf Bücher aus­leih­bar. Die Leih­frist beträgt vier Wochen. Die Abho­lung muss kon­takt­los erfol­gen. Abhol­ter­mi­ne gibt es vor­erst diens­tags und don­ners­tags zwi­schen 16.00 und 17.00 Uhr. Alles Wei­te­re erfah­ren Sie auf unse­rer Home­page.

Som­mer­se­me­ster der VHS Höchstadt

Das neue Seme­ster der Volks­hoch­schu­le Höchstadt a.d. Aisch beginnt vor­aus­sicht­lich am 1. März 2021. Aktu­el­le Infos fin­den Sie auf unse­rer Home­page.