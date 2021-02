Die Bau­ar­bei­ten von Deut­sche Glas­fa­ser in Dormitz begin­nen in Kür­ze und die ersten Kun­den wer­den schon bald mit Licht­ge­schwin­dig­keit im Netz sur­fen. Daher möch­te Deut­sche Glas­fa­ser die Gele­gen­heit nut­zen, sich noch ein­mal per­sön­lich mit ihnen aus­zu­tau­schen und Sie am 16.02.2021 um 19 Uhr, zu einem Online Bau-Infor­ma­ti­ons­abend einladen.

Die Ein­wahl­da­ten für das Mee­ting wer­den allen Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern im Aus­bau­ge­biet, posta­lisch zuge­sen­det. Zudem kön­nen die Ein­wahl­da­ten und eine Schritt für Schritt Anlei­tung auch online unter deut​sche​-glas​fa​ser​.de/​d​o​r​m​itz ein­ge­se­hen werden.

Sie erfah­ren alles rund um das Aus­bau­pro­jekt in Dormitz und erhal­ten Infor­ma­tio­nen zu den ein­zel­nen Bau­pha­sen. Auch Fra­gen rund um den Bau vor ihrem Haus sowie zur Instal­la­ti­on der End­ge­rä­te wer­den beantwortet.

Sie sind an dem Tag verhindert?

Kein Pro­blem. Alle Fra­gen zum Bau beant­wor­tet Ihnen auch die kosten­lo­se Deut­sche Glas­fa­ser Bau-Hot­line unter 02861 890 60 940 mon­tags bis frei­tags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Infor­ma­tio­nen über Deut­sche Glas­fa­ser und die buch­ba­ren Pro­duk­te sind online unter www​.deut​sche​-glas​fa​ser​.de verfügbar.