Sach­spen­de im Wert von 13.500 Euro für Bay­reuth: EDE­KA über­gibt FFP2-Mas­ken und Coro­na-Schnell­tests an OB Tho­mas Ebersberger

Die Coro­na-Pan­de­mie ist in aller Mun­de, hart betrof­fen ist der­zeit auch Bay­reuth. Über 2.000 Coro­na-Infi­zier­te gibt bezie­hungs­wei­se gab es in der kreis­frei­en Stadt. in Bay­reuth liegt die 7‑Ta­ge-Inzi­denz bei aktu­ell 137,73. Die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen (NST) möch­te daher nicht taten­los blei­ben und als guter Part­ner in der aktu­el­len Not­si­tua­ti­on, die mitt­ler­wei­le für vie­le sozia­le Ein­rich­tun­gen, aber auch für vie­le Wirt­schafts­zwei­ge zu star­ken finan­zi­el­len Eng­päs­sen und Not­la­gen geführt hat, unter­stüt­zend tätig werden.

Da zu den aktu­ell sehr knap­pen Gegen­stän­den auch Coro­na-Schnell­tests sowie FFP2-Mas­ken zäh­len, ist die EDE­KA NST aktiv gewor­den und hat ihre guten Kon­tak­te zu den ent­spre­chen­den Lie­fe­ran­ten mobi­li­siert. 1.000 Tests und 1.500 Mas­ken wur­den heu­te von Ste­phan Köh­ler, stell­ver­tre­ten­der Geschäfts­be­reichs­lei­ter Expan­si­on und Gesamt­lei­ter Expan­si­on Nord­bay­ern der EDE­KA NST und Gün­ter Frö­ber, Regio­nal­lei­ter Expan­si­on der EDE­KA NST, an den Bay­reu­ther Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger übergeben.

„Da wir vor dem Hin­ter­grund der sich sehr schnell aus­brei­ten­den Pan­de­mie als Ede­ka bereits vor eini­gen Mona­ten vor­aus­se­hend aus­rei­chend Lager­be­stän­de an Mas­ken und Tests für unse­re Mit­ar­bei­ter – Ver­kaufs­be­reich, Lager und Pro­duk­ti­on – besorgt haben, ver­setzt uns das nun glück­li­cher­wei­se in die Lage, spon­tan hel­fen zu kön­nen“, erläu­tert Ste­phan Köh­ler. „Auf­grund der besorg­nis­er­re­gen­den Zah­len in Bay­reuth haben wir auch für unse­re Regi­on über­legt, wie wir kurz­fri­stig hel­fen kön­nen und uns für das Spon­so­ring von FFP2-Mas­ken und Coro­na-Schnell­tests ent­schie­den. Wir hof­fen, dass wir mit den 1.000 Coro­na-Schnell­tests und 1.500 FFP2-Schutz­mas­ken einen klei­nen und effi­zi­en­ten Bei­trag zur tem­po­rä­ren Ein­däm­mung des Covid-19-Virus in Bay­reuth und Umge­bung lei­sten kön­nen“, sagt Gün­ter Fröber.

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger ist von der Spen­de posi­tiv über­rascht: „Eine sol­che Spen­de ist in die­sen Zei­ten mehr als gern gese­hen. Ich dan­ke der EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen. Die Lage ist in Bay­reuth noch immer ange­spannt, vor allem die Infek­tio­nen in beson­ders sen­si­blen Berei­chen stel­len uns vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Mit der Son­der­ver­ord­nung sind ent­spre­chen­de Mas­ken bei Arzt­be­su­chen, beim Ein­kau­fen, im Bus oder bei Ver­an­stal­tun­gen und Zusam­men­künf­ten nun­mehr Pflicht. Vie­le Men­schen stellt das vor eine finan­zi­el­le Her­aus­for­de­rung, denn die Prei­se für sol­che Mas­ken sind kräf­tig gestie­gen. Unab­hän­gig vom Geld­beu­tel muss jeder Mensch die Mög­lich­keit erhal­ten, der Ver­ord­nung nach­zu­kom­men. Wir wol­len unter­stüt­zen, wenn dies nicht oder nur schwer mög­lich ist“, so Tho­mas Ebers­ber­ger und ergänzt: „Die Pan­de­mie for­dert uns als Gemein­schaft seit vie­len Mona­ten und wird es wei­ter­hin tun. Wir sit­zen dabei alle in einem Boot. Umso wich­ti­ger ist es aus mei­ner Sicht, in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten zusam­men­zu­hal­ten und sich nach Kräf­ten gegen­sei­tig zu unter­stüt­zen. Genau das signa­li­siert EDE­KA mit die­ser groß­zü­gi­gen Mate­ri­al­spen­de, für die wir sehr dank­bar sind“, so OB Ebers­ber­ger abschließend.

EDE­KA Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im Profil:

Die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen ist eine von sie­ben regio­na­len Unter­neh­mens­grup­pen des genos­sen­schaft­lich orga­ni­sier­ten EDE­KA-Ver­bun­des. Sie ist Groß­hand­lung und Kon­zept­ge­ber für rund 865 Ein­zel­han­dels­märk­te der Mar­ken „EDE­KA“, „E cen­ter“, „Markt­kauf“ und „dis­ka“ in Nord­bay­ern, dem nörd­li­chen Baden-Würt­tem­berg, Thü­rin­gen und Sach­sen. Zudem betreibt sie mit der Toch­ter­fir­ma FRAN­KEN-GUT zwei Pro­duk­ti­ons­be­trie­be für Fleisch- und Wurst­wa­ren. Die Genos­sen­schaft als Keim­zel­le der Unter­neh­mens­grup­pe wur­de im Jahr 1912 gegrün­det. Gemein­sam mit den selbst­stän­di­gen EDE­KA-Ein­zel­händ­lern erziel­te die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im Jahr 2020 einen Ver­bund­um­satz von rund 4,8 Mrd. Euro und beschäf­tigt rund 45.000 Mit­ar­bei­ten­de und 1.300 Aus­zu­bil­den­de. Sie ist somit einer der größ­ten Arbeit­ge­ber und Aus­bil­der in der Region.