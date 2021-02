Das Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für die­sen Mitt­woch, 10.2.2021, 18.30 Uhr, zu einem Online-Vor­trag ein. Unter dem Titel “Geschichte(n) vom Dach­bo­den” refe­riert die Volks­kund­le­rin und Jid­di­stin Eli­sa­beth Sin­ger-Brehm M.A. aus Nab­burg über Genisa­fun­de aus frän­ki­schen Synagogen.

In einer Genisa – oft unter den Bret­tern des Dach­bo­dens – wird bedruck­tes oder beschrie­be­nes Papier depo­niert, bis­wei­len auch ande­re Gegen­stän­de. Die­se Depots sind des­halb wah­re Fund­gru­ben für die Kul­tur- und All­tags­ge­schich­te der jüdi­schen Gemein­den. Die Refe­ren­tin wird über das Wesen einer Genisa, die Wege der Aus­wer­tung und die viel­fäl­ti­gen Erkennt­nis­se berich­ten. Als lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin im Genisa­pro­jekt des Jüdi­schen Kul­tur­mu­se­ums Veits­höch­heim kann sie dabei aus der unmit­tel­ba­ren Arbeit in Dach­bö­den und an den Quel­len berichten.