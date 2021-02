Pen­del­ver­kehr an Impftagen

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb haben sicher­ge­stellt, dass an den Tagen, an denen Impf­ter­mi­ne ver­ge­ben sind, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bequem mit dem kosten­lo­sen „Impfs­hut­tle“ zum Impf­zen­trum Bam­berg in der Bro­se-Are­na fah­ren kön­nen. „Es ist für uns selbst­ver­ständ­lich, dass unser Impf­zen­trum auch mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln gut erreich­bar sein muss. Vie­le unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind auf den öffent­li­chen Nah­ver­kehr ange­wie­sen. Gera­de unse­re älte­ren Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger brau­chen eine direk­te und gut erreich­ba­re Ver­bin­dung“, erklä­ren Star­ke und Kalb. Die umstei­ge­freie Direkt­ver­bin­dung vom ZOB über den Haupt­bahn­hof zum Impf­zen­trum wird im 60-Minu­ten­takt ange­bo­ten. Die Betriebs­zei­ten des Shut­tles wer­den auf die Öff­nungs­zei­ten Impf­zen­trums abge­stimmt. Die Bus­se sind als „Impfs­hut­tle“ gekenn­zeich­net und star­ten zur vol­len Stun­de an einer Son­der­hal­te­stel­le in der Wil­ly-Les­sing-Stra­ße (ZOB) direkt bei der „Bäcke­rei Los­karn“ und fah­ren über den Bahnhof/​Post (Abfahrt jeweils um 5 Minu­ten nach der vol­len Stun­de) zum Impf­zen­trum in der Bro­se Arena.

Am Impf­zen­trum Bam­berg sol­len Men­schen­an­samm­lun­gen ver­mie­den wer­den. Des­halb ist die Bit­te des Impf­zen­trums nicht zu früh, son­dern mög­lichst knapp zum ver­ein­bar­ten Impf­ter­min zu kommen.

Wel­che Abfahrts­zeit ist die richtige?

Die Bus­se fah­ren im Stun­den­takt und star­ten jeweils zur vol­len Stun­de an der Son­der­hal­te­stel­le in der Wil­ly-Les­sing-Stra­ße (ZOB).

Wel­cher Bus ist der richtige?

Wenn Sie einen Impf­ter­min ab 11 Uhr haben, neh­men Sie bit­te den Bus um 10 Uhr ab Wil­ly-Les­sing-Stra­ße bzw. ca. 10:05 Uhr ab Bahn­hof (Post).

Wenn Sie einen Impf­ter­min ab 11.30 Uhr haben, neh­men Sie bit­te den Bus um 11 Uhr ab Wil­ly-Les­sing-Stra­ße bzw. ca. 11:05 Uhr ab Bahn­hof (Post). Damit kom­men Sie recht­zei­tig am Impf­zen­trum an. Bit­te neh­men Sie kei­nen frü­he­ren Bus.

Die Rück­fahrt nach dem Impf­ter­min star­tet jeweils zur hal­ben Stun­de an der Bro­se Are­na über Bahn­hof (Post) bis zur Wil­ly-Les­sing-Stra­ße (ZOB).