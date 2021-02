Noch bis 14. Febru­ar stellt der Bam­ber­ger Bild­hau­er Adel­bert Heil vier Pla­sti­ken im Bür­ger­la­bor, Haupt­wach­stra­ße 3, aus. Die Stu­di­en bezie­hen sich auf Peter Maser, der selbst kun­di­gen Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­gern kein Begriff sein dürfte.

Maser, ehe­ma­li­ger Jesu­it, war zum einen Ende des 18. Jahr­hun­derts Ver­wal­ter von Schloss See­hof bei Bam­berg. Zum ande­ren betä­tig­te er sich als Erfin­der, der die Welt anno 1781 mit einem pedal­ge­trie­be­nen vier­räd­ri­gen Wagen beglück­te, zu einer Zeit also, in der an auto- oder fahr­rad­ähn­li­chen Ent­wick­lun­gen über­haupt noch nicht zu den­ken war. Ein­gang in die Lite­ra­tur fand Masers Erfin­dung durch Fried­rich Nico­lai (1733–1811). Die­ser hat in sei­nem Bericht über Bam­berg und Umge­bung den vier­räd­ri­gen Wagen mit dop­pel­ter Kur­bel, „in wel­chem man auf einem ebe­nen Wege selbst fah­ren kann“, beschrie­ben. Eine bild­li­che Dar­stel­lung der Maser­schen Fahr­zeu­ge exi­stiert offen­bar nicht. Die­se Lücke füllt nun Adel­bert Heil. Die Beschrei­bun­gen inspi­rier­ten ihn zu den vier Pla­sti­ken, die erst­mals bei der abge­bro­che­nen Kunst­aus­stel­lung des Berufs­ver­bands bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler Ober­fran­ken e.V. (BBK) in der Vil­la Des­sau­er zu sehen waren.