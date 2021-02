Don­ners­tag 11. Februar

Refe­rent: Tho­mas Czok, IT-Trai­ner Ver­brau­cher­bil­dung Bay­ern Anmel­dung über www​.bil​dungs​werk​.kab​-bam​berg​.de

Dass das Inter­net zur Ver­brei­tung rechts­ex­tre­mer Ideo­lo­gien in Euro­pa und den USA bei­trägt, ist weit­ge­hend bekannt. Aber wie genau sieht die Wech­sel­wir­kung zwi­schen sozia­len Netz­wer­ken und dem Erstar­ken rechts­ex­tre­mer Bewe­gun­gen aus, und wel­che Rol­le spie­len sie? Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen fin­den wir viel­leicht in Irland: Nach­dem die Repu­blik, im Gegen­satz zu ande­ren euro­päi­schen Staa­ten, weit­ge­hend immun gegen den Rechts­ruck gewe­sen zu sein schien, beun­ru­hig­te im Som­mer 2020 die Nach­richt über einen Anstieg rechts­ex­tre­mer Akti­vi­tä­ten. Inter­es­sant ist, dass hier (zumin­dest auf den ersten Blick) fast aus­schließ­lich Radi­ka­li­sie­rungs­pro­zes­se in sozia­len Netz­wer­ken als Ursprung betrach­tet wer­den. Wir wer­den daher prü­fen, ob die­se Erklä­rung tat­säch­lich aus­reicht, wel­che Lösungs­vor­schlä­ge auf staat­li­cher Ebe­ne mög­lich sind und wel­che Gegen­maß­nah­men sich aus einer lin­ken Per­spek­ti­ve hier­aus ablei­ten lassen.

Han­nah O‘Neill stu­diert Poli­tik­wis­sen­schaft in Bamberg.

In ihrem ersten Vor­trag in der frei­en uni bam­berg hat sie 2019 über femi­ni­sti­sche Per­spek­ti­ven auf den Bre­x­it gesprochen.