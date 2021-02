1. Bubenreuther Megafaschingszug der Feuerwehr Bubenreuth

Als klei­nen Ersatz für den aus­ge­fal­le­nen Kin­der­fa­sching fah­ren Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth am kom­men­den Sonn­tag mit einem geschmück­ten Feu­er­wehr­fahr­zeug und Stim­mungs­mu­sik die Bus­li­nie 253 ent­lang. Star­ten wer­den die Kame­ra­den in der Damasch­ke­stra­ße und in Rich­tung Scher­lesho­fer Stra­ße zie­hen. Jedes ver­klei­de­te Kind erhält von uns einen Faschings­krap­fen. Da am Sonn­tag auch gleich­zei­tig Valen­tins­tag ist, haben die Kame­ra­den auch für die ver­klei­de­ten Damen eine klei­ne Über­ra­schung dabei. Das Gan­ze kann natür­lich nur unter Ein­hal­tung der aktu­ell gel­ten­den Hygie­ne­re­geln statt­fin­den. Wir möch­ten Sie bit­ten in gebüh­ren­dem Abstand am Fahr­bahn­rand auf uns zu war­ten. Die Kame­ra­den kom­men auf Sie zu um Ihnen die klei­ne Über­ra­schung bzw. den Faschings­krap­fen zu überreichen.

Ein ganz herz­li­ches Dan­ke­schön geht an die Fir­ma Der Beck und die Bäcke­rei Trap­per Erlan­gen wel­che dan­kens­wer­ter­wei­se die Faschings­krap­fen spendieren!!!