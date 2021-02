Die heu­ti­ge Tour (08.02.2021) muss­te wit­te­rungs­be­dingt abge­bro­chen wer­den. Die Lee­rung der Ton­nen und die Abho­lung der Gel­ben Säcke wird mor­gen nach­ge­holt. Vor­aus­sicht­lich ver­schie­ben sich auch alle wei­te­ren Lee­run­gen in die­ser Woche um einen Tag. Die Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses bit­tet Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die Ton­nen und Gel­ben Säcke am im Tou­ren­plan ver­öf­fent­li­chen Ter­min raus­zu­stel­len. Die Lee­rung der Ton­nen bzw. die Abho­lung der Gel­ben Säcke wird spä­te­stens am Fol­ge­tag nachgeholt.