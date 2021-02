Kom­for­ta­bel mit dem Wohn­mo­bil auf den Spu­ren der Geschich­te rei­sen – Bur­gen­stra­ße lockt mit fünf abwechs­lungs­rei­chen „Ent­decker­tou­ren“ quer durch Süddeutschland

Die Neu­auf­la­ge der Bro­schü­re „Ent­decker­tou­ren mit dem Wohn­mo­bil“ zeigt die gan­ze Viel­falt der Bur­gen­stra­ße, die vor­bei an über 60 Bur­gen und Schlös­sern von Mann­heim über Hei­del­berg, Rothen­burg ob der Tau­ber, Nürn­berg und Bam­berg nach Bay­reuth führt und dabei das Neckar­tal, das Hohen­lo­her Land und die Frän­ki­sche Schweiz pas­siert. Neu dabei ist der erste Wohn­mo­bil­stell­platz der Stadt Hei­del­berg, der letz­tes Jahr eröff­net wur­de. Als wich­ti­ger Rei­se­be­glei­ter stellt der Pro­spekt nicht nur über vier­zig Wohn­mo­bil­stell­plät­ze in bester Lage vor, son­dern gibt auch Einkehr‑, Ein­kaufs- und Frei­zeit­tipps für die abwechs­lungs­rei­che Gestal­tung einer ganz indi­vi­du­el­len Tour ent­lang der Bur­gen­stra­ße von der Besen­wirt­schaft über Bio-Spe­zia­li­tä­ten bis zum Höh­len­be­such. Wei­te­re Plus­punk­te sind die Über­sicht mit detail­lier­ten Infor­ma­tio­nen zur Aus­stat­tung der Stell­plät­ze und Emp­feh­lun­gen für schö­ne Spa­zier­we­ge direkt ins Grü­ne – beson­ders für Hun­de­be­sit­zer inter­es­sant. Die Bro­schü­re, die die Bur­gen­stra­ße in fünf Etap­pen zwi­schen 83 und 178 Kilo­me­tern Län­ge vor­stellt, kann kosten­los im Online­shop der Bur­gen­stra­ße oder bei der Geschäfts­stel­le in Heil­bronn bestellt wer­den (E‑Mail info@​burgenstrasse.​de, Tele­fon 07131/973501–0).

Über die Bur­gen­stra­ße e.V.

Die 1954 ins Leben geru­fe­ne „Bur­gen­stra­ße“ zählt zu den tra­di­ti­ons­reich­sten Feri­en­stra­ßen Deutsch­lands. Begin­nend in Mann­heim führt sie 770 Kilo­me­ter nach Bay­reuth, vor­bei an mehr als 60 Schlös­sern und Bur­gen durch die Land­schaf­ten des Neckar­tals, der Frän­ki­schen Schweiz und des Fran­ken­wal­des. Die Tou­ri­stik­rou­te gewährt Rei­sen­den einen histo­ri­schen Ein­blick in das Mit­tel­al­ter, den Barock und den Klas­si­zis­mus. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bur​gen​stra​sse​.de