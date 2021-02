Gestal­ten Sie die Fasten­zeit ganz bewusst und gön­nen sich Zeit für sich und mit Gott!

Unter dem Titel “zwi­schen­RÄU­ME” laden fünf Wochen in der Fasten- und Pas­si­ons­zeit ein, ein Gespür dafür zu ent­wickeln, wie Glau­be und All­tag zusam­men­ge­hö­ren. Die Teil­neh­men­den neh­men sich täg­lich zu Hau­se Zeit für Gebet und Betrach­tung. Ein­mal in der Woche tref­fen sie sich in der Grup­pe zum Aus­tausch, zur Dis­kus­si­on und gegen­sei­ti­gen Bestärkung.

Eine Vor­be­spre­chung für alle Inter­es­sier­te fin­det Online-Live am 10.02.2021 von 19 – 20 Uhr statt. Anmel­dun­gen dazu bit­te per Mail an Frau Gise­la Schlei­fer: gisela.​schleifer@​elkb.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen bei Evang. Fami­li­en­bil­dungs­stät­te Vil­la Kun­ter­bunt: 09241 992772.